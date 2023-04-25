شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 و iPhone 13 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر
iPhone 14
الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2532 x 1170) OLED.
المعالج: A15 Bionic.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.
نظام التشغيل: iOS 16.
الوزن: 172 جراما.
البطارية: 3279 mAh.
هاتف iPhone 13 Pro Max
الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.
دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 1TB.
نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 4373 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.