شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية ربط عدة أجهزة على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعل واتساب عملية ربط الجهاز أسهل لمستخدميه، أطلقت المنصة المملوكة لشركة Meta، تطبيقًا جديدًا مصممًا خصيصًا لنظام التشغيل ويندوز، يشبهالمترابطة تطبيق واتساب الجديد لسطح مكتب Windows تطبيق الهاتف المحمول، يقدم تجربة أسرع وسلسة لاستخدام التطبيق عبر أجهزة متعددة.

أعلن واتساب أيضًا أنه يمكن للمستخدمين ربط حساب واتساب الخاص بهم بما يصل إلى أربعة أجهزة، مما يضمن أن تظل محادثاتهم متزامنة ومشفرة ويمكن الوصول إليها حتى عندما يكون هاتفهم غير متصل بالإنترنت.

بعد تحديث تطبيق واتساب على سطح مكتب ويندوز الخاص بهم، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات جديدة، بما في ذلك خيارات مكالمات الفيديو والصوت وربط الجهاز لجميع الأجهزة تقريبًا.

قال واتساب "لا يوجد شاحن لا مشكلة، يمكنك ربط واتساب بما يصل إلى أربعة أجهزة حتى تظل محادثاتك متزامنة ومشفرة ويمكن الوصول إليها حتى بعد أن يصبح هاتفك غير متصل بالإنترنت."

إذا كنت ترغب في استخدام حساب واتساب الخاص بك على أجهزة متعددة، فاتبع هذه الخطوات لربط حسابك بجهازك المحمول الأساسي.

كيفية ربط عدة أجهزة على واتساب

- افتح واتساب على جهازك الأساسي المرتبط برقم هاتفك.

- انتقل إلى "الإعدادات" وحدد "الأجهزة المرتبطة".

- اضغط على "ربط جهاز جديد" واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

- لتوصيل جهاز ثانٍ مثل سطح مكتب ويندوز، افتح صفحة ويب واتساب على رابط واتساب.

- امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على صفحة الويب بجهازك الثاني.

- انتظر حتى تتم مزامنة الأجهزة. ستظهر محادثاتك على الجهاز الثاني.

- كرر نفس العملية لربط المزيد من الأجهزة.

- يمكنك ربط ما يصل إلى 4 أجهزة معًا وستظل الأجهزة المرتبطة متصلة بحساب واتساب الخاص بك طالما أنها متصلة بالإنترنت.

- يمكنك أيضًا إلغاء ربط الجهاز في أي وقت عن طريق تسجيل الخروج من تطبيق واتساب.

"يمكنك استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة متصلة وهاتفًا واحدًا في كل مرة.

يتم تشفير رسائلك الشخصية ووسائطك ومكالماتك من طرف إلى طرف.

يتصل كل جهاز مرتبط بـ واتساب بشكل مستقل مع الحفاظ على نفس مستوى الخصوصية والأمان من خلال التشفير من طرف إلى طرف الذي يتوقعه الأشخاص الذين يستخدمون WhatsApp "، كما جاء في دليل مستخدم واتساب.

لاحظ أن هاتفك لا يحتاج إلى البقاء متصلاً بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة.

ومع ذلك سيتم تسجيل خروج أجهزتك المرتبطة إذا لم تستخدم هاتفك لأكثر من 14 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك تحتاج إلى هاتفك الأساسي لتسجيل حساب واتساب الخاص بك وربط الأجهزة الجديدة.