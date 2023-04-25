شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 15 Pro Max يحصل على مستشعر Sony أكبر بدقة 48 ميجابكسل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقدم Apple تشكيلة iPhone 15 في سبتمبر، مثل العام الماضي، ومن المتوقع أن يشمل نطاق 2023 أربعة طرز - iPhone 15 و iPhone 15 Max و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، ويقال إن جهاز iPhone 15 Pro Max، الذي قد يحمل علامة تجارية باسم iPhone 15 Urtla ، ويتميز بمستشعر كاميرا أكبر من سابقه، حيث يأتي مع أحدث مستشعر Sony 48-megapixel، ويتميز كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بمستشعر Sony IMX803 بدقة 48 ميجابكسل، وفقاً لموقع gadgets360.

ويحتوى iPhone 14 Pro Max العام الماضي على مستشعر Sony IMX803 بدقة 48 ميجابكسل فى الخلف.

وتبلغ مساحة كاميرا iPhone 14 Pro Max 1 / 1.28 بوصة، فى حين أن Sony IMX903 عبارة عن مستشعر 1 بوصة تقريبًا، سيسمح هذا المستشعر الأكبر للمستخدمين بالتقاط الصور بمزيد من التفاصيل والضوء، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة حجم نتوء الكاميرا في النموذج القادم.

وتتميز الهواتف الذكية الحديثة التى تعمل بنظام Android من العلامات التجارية الصينية بالفعل بأجهزة استشعار بحجم 1 بوصة، ويمكن أن يساعد استخدام مستشعر Sony IMX903 في الخلف Apple على إخضاع المنافسة، وفقًا لتقرير حديث، يمكن لجهاز iPhone 15 Pro Max أيضًا استخدام عدسة المنظار، مما يتيح تكبير بصري يصل إلى 5-6x.

قامت Apple بتحديث أجهزة الكاميرا فى طرز Pro بسلسلة iPhone 14 باستخدام مستشعر أساسي جديد بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وتشتمل وحدات الكاميرا في iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max على كاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وفتحة عدسة f / 2.8 وتثبيت بصري للصورة (OIS) ، و 12 ميجابكسل، ومستشعر بفتحة عدسة f / 2.2 بزاوية واسعة للغاية بمجال رؤية 120 درجة، لصور السيلفي ومحادثات الفيديو ، حيث توجد كاميرا TrueDepth أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.9، وتقتصر مستشعرات الكاميرا الأكبر حجمًا حاليًا على طرازات Pro، ويتميز كل من Vanilla iPhone 14 و iPhone 14 Plus بكاميرات خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.