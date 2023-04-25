شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية الاتصال برقم دولي على جهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تسافر للخارج بشكل متكرر وتحمل هاتف آيفون، فسوف تحتاج أحيانًا إلى الاتصال برقم دولى، ربما تحتاج إلى البقاء على اتصال مع العائلة أو الأصدقاء الذين انتقلوا إلى بلد آخر، إليك كيفية إجراء مكالمة دولية باستخدام iPhone الخاص بك.

أشياء مهمة يجب معرفتها قبل إجراء مكالمة دولية

قبل أن تبدأ طلب أرقام دولية، ستحتاج إلى معرفة بعض الأشياء مسبقًا.

أولاً، قد تتكبد المكالمات الدولية رسومًا إضافية مع خطة الهاتف المحمول الخاصة بك، وإذا لم تكن حريصًا فيمكن أن تضيف هذه الرسوم الإضافية حقًا.

إذا كنت لا تريد أن تتلقى فاتورة هاتف محمول باهظة الثمن الشهر المقبل، فتأكد من التحقق مرة أخرى مع مشغل شبكة المحمول بشأن أسعار المكالمات الدولية.

قد تتضمن بعض الخطط مكالمات دولية، لكنك بالتأكيد تريد التأكد، لا أحد يحب الحصول على فاتورة ضخمة لا يستطيع دفعها.

ثانيًا، تريد التأكد من أنك تعرف رمز البلد للرقم الدولي الذي تحاول الاتصال به.

لكل بلد رمزه الخاص، لذلك ستحتاج إلى الرمز الصحيح.

كيفية الاتصال بأرقام دولية على جهاز iPhone الخاص بك

الآن بعدما أصبحت متأكدًا من هذين الأمرين المهمين، فأنت على استعداد لبدء الاتصال.

الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق الهاتف على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: تأكد من أنك فى عرض لوحة المفاتيح.

الخطوة 3: تبدأ المكالمات الدولية بالرمز + اضغط مع الاستمرار على المفتاح 0 حتى يظهر +.

الخطوة 4: أدخل رمز البلد للرقم الذي تتصل به ، ثم أدخل الرقم المحلي.

الخطوة 5: بمجرد الاتصال بالرقم الكامل، حدد زر الاتصال الأخضر لبدء المكالمة.

إذا كنت تخطط للاتصال بهذا الرقم الدولي بشكل متكرر فسيكون من الأسهل حفظه كجهة اتصال.

الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق الهاتف على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: اذهب إلى طريقة العرض الأخيرة.

الخطوة 3: ابحث عن الرقم الدولي الذي اتصلت به، ثم اضغط على زر المعلومات (يبدو وكأنه حرف "i" صغير في دائرة).

الخطوة 4: حدد إنشاء جهة اتصال جديدة.

الخطوة 5: أدخل معلومات الشخص.

الخطوة 6: حدد تم للحفظ.