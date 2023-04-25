تكنولوجيا: هاتف Motorola Razr Plus يأتي بشاشة خارجية بحجم 3.5 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف إعلان تشويقي جديد من موتورولا عن خطط الشركة لدعم هاتف Motorola Razr Plus الصدفي القابل للطي بشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 3.5 إنش.

شارك “Chen Jin” الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو على منصة Weibo اليوم إعلان تشويقي جديد يوضح من خلاله تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف Razr Plus المرتقب.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف موتورولا القادم من سلسلة Razr المميزة بتصميم صدفي قابل للطي يأتي بتصميم يضم شاشة خارجية بحجم 3.5 إنش، أي أكبر بنسبة 30% مقارنة بهاتف Razr 2022.

ولقد أكدت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد سابقة على التصميم الكبير لحجم الشاشة الخارجية لهاتف Razr Plus، والإعدادات المزدوجة للكاميرة الرئيسية التي تتميز بتصميم أفقي في الجانب الأيمن من شاشة الغطاء الخارجي والتي تأتي مع فلاش LED.

وإلى جانب إصدار Plus المرتقب من موتورولا تستعد الشركة أيضاً لإطلاق الإصدار الرئيسي بعنوان Razr 2023، حيث يأتي هذا الإصدار بشاشة خارجية بتصميم أصغر باللون الفضي إلى جانب إعدادات الكاميرة، على أن يأتي هذا الإصدار بمستوى تسعير أقل.

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