شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحصل على أفضل سرعة للإنترنت من مكان جهاز التوجيه الخاص بك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الطرق لزيادة سرعة Wi-Fi لديك، من شراء جهاز توجيه جديد إلى إنشاء شبكة متداخلة، ولكن الشيء الذي يمكن لأى شخص القيام به، بغض النظر عن الأجهزة التي يعمل بها، هو التأكد من أن جهاز التوجيه فى المكان المناسب للحصول على أفضل السرعات الممكنة.

في حين أن المكان الذى تضعه فيه قد يكون مقيدًا بمقابس الهاتف وأطوال الكابلات، فإن معرفة مكان وضع جهاز التوجيه الخاص بك يمكن أن يكون له تأثير كبير على أدائه.

فيما يلي بعض النصائح حول وضع جهاز التوجيه لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من اتصالك.

أين يجب أن تضع جهاز التوجيه الخاص بك؟

أفضل مكان على الإطلاق لوضع جهاز التوجيه الخاص بك هو بجوار المقبس الرئيسي أو محطة الشبكة الضوئية (ONT) مباشرةً وبجوار النظام الذى تريد الاتصال به مباشرةً.

غالبًا ما تتعارض هاتان الفكرتان بشكل مباشر ، حيث إنها تتعارض مع نقطة شبكة Wi-Fi إذا كنت في متناول أحد الكابلات من جهاز التوجيه نفسه، كذلك ليس من المحتمل أن يكون هذا هو المكان الأكثر راحة أو مريحًا للعمل أو اللعب أيضًا.

ومع ذلك فإن الجانب الوحيد الذي لا يمكنك تغييره هو أنه يجب أن يكون بالقرب من المقبس الرئيسي أو ONT، لذلك يجب أن يكون في متناول كابل، علاوة على ذلك هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للعثور على أفضل مكان لجهاز التوجيه الخاص بك ضمن هذا النطاق.

تجنب العوائق

قد تكون إشارات Wi-Fi اليوم أكثر ذكاءً ولديها القدرة على أداء أعلى، لكنها لا تزال تعتمد على موجات الراديو الأساسية نفسها، لذلك يمكن أن يكون وجود عوائق تأثير كبير على أداء الشبكة. تأكد من وضع جهاز التوجيه الخاص بك في مكان يمكن رؤيته بسهولة، وليس وضعه داخل درج أو خلف خزانة.

كذلك يجب رفع الراوتر عن الأرض أيضًا، حيث تقل احتمالية تداخل الأثاث والعقبات الأخرى التي قد تعيق الإشارة، وبالمثل إذا كان بإمكانك وضعه في مكان لا يتماشى مع الأعمدة أو الجدران في منزلك، فسيساعدك ذلك أيضًا.

نقل الأجهزة الأخرى

بينما لا يمكنك نقل جهاز التوجيه الخاص بك إلى المكان الذي تريده بالضبط، يمكنك نقل الأجهزة الأخرى.

يمكن أن تكون أفران الميكروويف مرشحة رئيسية لمقاطعة الإشارة اللاسلكية، لذلك إذا كان بإمكانك نقلها بعيدًا عن جهاز التوجيه الخاص بك أو على الأقل خارج نطاق رؤيتها فسيساعدك ذلك.

يمكن أن يكون للأجهزة اللاسلكية الأخرى، مثل أجهزة مراقبة الأطفال وأجهزة استقبال البلوتوث والهواتف الأرضية اللاسلكية والسماعات اللاسلكية، تأثير على الأداء اللاسلكي.

قم بإيقاف تشغيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام، وإذا أمكن، قم بنقلها بعيدًا عن جهاز توجيه Wi-Fi.

هل يمكنك الاقتراب؟

ليس من الملائم دائمًا أن تكون بالقرب من جهاز التوجيه الخاص بك، ولكن يمكن أن يساعدك كثيرًا.

في حين أن النطاق 2.4 جيجا هرتز له نطاق كبير، فإن سرعة 5 جيجا هرتز، وعلى وجه الخصوص، ترددات 6 جيجا هرتز تعتمد بشكل أكبر على اتصال قريب، لذلك يمكنك الحصول على أداء أفضل بكثير من أجهزة التوجيه القياسية غير الشبكية إذا كنت في مكان قريب.

في حين أن ذلك لن يكون سهلاً بالضرورة مع الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، إذا كنت تقوم بتوصيل عصا بث أو كاميرا أمان متصلة بالإنترنت، فقد تتمكن من وضعها بالقرب من جهاز التوجيه أكثر مما كنت تقصده في الأصل.

إذا كنت تلعب لعبة مهمة أو تريد إجراء تنزيل كبير على جهاز محمول، فيمكنك الاقتراب أو ترك الجهاز بالقرب من جهاز التوجيه أثناء اكتماله، لضمان حدوث ذلك بأقصى سرعة.

يعد وضع جهاز التوجيه جزءًا واحدًا فقط من لغز تسريع اتصال Wi-Fi.