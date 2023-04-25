تكنولوجيا: هاتف Vivo Y36 4G قد يصل إلى الهند خلال الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت Vivo بتوسيع مجموعة الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة مع إصدار أحدث هاتف لها؛ Vivo Y78+.

ووفقًا لتقرير حديث، تستعد الشركة الآن لإطلاق جهاز من مجموعة Y في الهند يسمى Vivo Y36 4G. من المتوقع أن يظهر هذا الهاتف الذكي لأول مرة في الشهر المقبل وسيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومعالج MediaTek Helio G99 وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

ووفقا للمصدر 91Mobile، نقلاً عن المسرب Paras Guglani، سيظهر Vivo Y36 4G لأول مرة في الهند في شهر مايو. ومع ذلك، لم يحدد المنشور تاريخ الإطلاق الدقيق ولم تصدر الشركة إعلانًا رسميًا بعد.

يذكر التقرير أنه سيتم إطلاق Vivo Y36 4G في الهند بسعر يتراوح بين 18000 روبية و 20000 روبية.

ومن المتوقع أن يحتوي Vivo Y36 4G على شاشة LCD كبيرة بحجم 6.8 بوصة، ولكن لم يتم تأكيد ما إذا كان سيحتوي على معدل تحديث مرتفع. ومن الداخل، يُقال أن الجهاز مدعوم بمعالج MediaTek Helio G99 ويقدم 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، من المتوقع أن يحتوي هاتف Vivo Y36 4G القادم على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بالخلف، لكن لا توجد معلومات متاحة حول مستشعرات الكاميرا الأخرى. سيأتي الجهاز مزودًا ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط.

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