تكنولوجيا: هاتف Poco F5 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Poco لإطلاق سلسلة هواتف Poco F5 قريباً، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن الإصدار الرئيسي يأتي برقاقة Snapdragon 7+ Gen 2.

رصد هاتف Poco F5 Pro في منصة Geekbench خلال الأسبوع الماضي، ومن جديد كشفت شاومي عن إصدار جديد بنموذج رقم 23049PCD8G، ومعالج Snapdragon 7+ Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ولقد أشارت التوقعات إلى أن هاتف شاومي الذي يأتي بنموذج رقم 23049PCD8G هو إصدار الشركة القادم Poco F5، كما أكد على هذه التفاصيل الحساب الرسمي لقسم Snapdragon على منصة تويتر في الهند.

أيضاً من المقرر أن يكون هاتف Poco F5 الإصدار الأول الذي ينطلق للسوق الصيني بإصدار من سلسلة معالجات Snapdragon 7.

ولقد أكدت كوالكوم على أن Snapdragon 7+ Gen 2 يأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 50%، وتحسينات في إستهلاك الطاقة بنسبة 13%، مع آداء أفضل مرتين أكثر في تقنية الذكاء الإصطناعي مقارنة برقاقة Snapdragon 7 Gen 1.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Poco F5 يأتي بمواصفات تحاكي هاتف Redmi Note 12 Turbo الذي يتوفر بشكل حصري في السوق الصيني.

ويضم Poco F5 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما ينطلق بواجهة MIUI 14 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، أيضاً يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية.

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