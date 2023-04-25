شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه..مايكروسوفت تفصل Teams عن Office والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت مايكروسوفت على إيقاف تجميع برامج التعاون عن بُعد Teams مع مجموعة إنتاجية Office الخاصين بها، وفقًا لـ Financial Times، وتحاول الشركة بهذة الخطوة تجنب تحقيق رسمي في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار لأنها تتعامل مع أهم مخاوفها التنظيمية منذ أكثر من عقد.

وتقول مصادر فاينانشيال تايمز، إن الشركات ستتمكن في النهاية من شراء Office مع تثبيت Teams أو بدونه، "لكن الآلية المتعلقة بكيفية القيام بذلك لا تزال غير واضحة".

وبحسب ما ورد ، فإن المحادثات مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي جارية ، و"الصفقة ليست مؤكدة"، وقالت Microsoft لـ FT: "نحن على دراية بمسؤولياتنا في الاتحاد الأوروبي كشركة تكنولوجية كبرى ونواصل العمل بشكل تعاوني مع اللجنة في تحقيقاتها ونحن منفتحون على الحلول العملية التي تعالج مخاوفها وتخدم العملاء بشكل جيد نقلا عن engadget.

واشتكت منصة العمل عن بُعد المنافسة Slack ، المملوكة الآن لشركة Salesforce إلى المنظمين في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ، وطلبت من المسؤولين جعل Microsoft تبيع Teams بشكل منفصل عن مجموعة Office الموجودة في كل مكان، وقال المستشار العام لسلاك في ذلك الوقت ، "نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يكون حكمًا محايدًا ، وأن يفحص الحقائق ويفرض القانون".

وتواجه Microsoft أولى مشكلاتها التنظيمية منذ عقد ووافقت الشركة على تسوية مع المفوضية الأوروبية في عام 2009 ، بالموافقة على تزويد العملاء الأوروبيين باختيار متصفحات الويب ، ثم تم تغريمها 561 مليون يورو في عام 2013 لفشلها في الالتزام بذلك باستمرار. بالطبع ، جاءت أشهر تغييراتها في مكافحة الاحتكار في مطلع الألفية عندما أُجبرت في البداية على الانقسام إلى شركتين ، وهو حكم ألغته محكمة الاستئناف لاحقًا، واستقرت Microsoft ووزارة العدل في عام 2001 ، ووافقتا على قيود مثل مشاركة واجهات برمجة التطبيقات مع مطوري الطرف الثالث والسماح لمصنعي أجهزة الكمبيوتر بتثبيت برامج غير تابعة لشركة Microsoft على منتجاتهم.

وفي الأشهر الأخيرة، كانت الشركة تتدافع للحصول على الموافقة التنظيمية لعملية الشراء المخطط لها من ناشر اللعبة Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار ، وبحسب ما ورد من المتوقع أن تتلقى الشركة الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وأمامها حتى يوليو لاسترضاء لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.

وقدمت Microsoft اتفاقيات قانونية مدتها 10 سنوات لتوفير Call of Duty على وحدات تحكم Nintendo ومنصة البث السحابي Boosteroid للمساعدة في تخفيف هذه المخاوف ، وبحسب ما ورد رفضت شركة Sony عرضًا مشابهًا.