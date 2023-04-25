شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 مليون جنيه إسترلينى تنفقها بريطانيا فى تطوير الذكاء الاصطناعى السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تريد حكومة المملكة المتحدة أن تظل مكتوفة الأيدي بينما تزدهر نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية مثل ChatGPT، وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان بتقديم 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 124.5 مليون دولار) لإنشاء فريق عمل نموذجي للمؤسسة، وسيقوم الفريق بتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يجعل البلاد "قادرة على المنافسة عالميًا" بشكل مثالي ، وسيعمل مع الصناعة لجعل هذه الأنظمة أكثر أمانًا وموثوقية، وفقا لتقرير engadget.

وفريق العمل مستوحى من وحدة لقاح COVID-19 من ذروة الوباء، وستقدم المجموعة تقاريرها مباشرة إلى كل من رئيس الوزراء وسكرتير التكنولوجيا ، وسيتم الإعلان عن رئيسها هذا الصيف، ويأتى التمويل جنبًا إلى جنب مع ما يقرب من 900 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) في ميزانية المملكة المتحدة المخصصة لكل من أجهزة الكمبيوتر العملاقة وموارد أبحاث الذكاء الاصطناعي المخصصة.

والمسؤولون لا يخجلون من آمالهم حيث تريد المملكة المتحدة أن يكون لديها تقنية ذكاء اصطناعي "سيادية" تحفز الاقتصاد مع تجنب المزالق الأخلاقية والتقنية التي دفعت الخبراء إلى الدعوة إلى توقف التجارب لمدة ستة أشهر، وقد تكون مثل هذه النماذج أحيانًا غير دقيقة أو تُظهر سلوكًا غريبًا ، مثل رفض الإجابة على الأسئلة أو حتى انتقاد المستخدمين، ويرى دونيلان أن الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة يمثل ميزة في المجال يمكن أن تساعد في إنشاء علاجات طبية ، ومساعدة الخدمات العامة ، ومكافحة تغير المناخ.

وتتمتع المملكة المتحدة إلى حد ما بحضور كبير في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال ينتج فريق DeepMind التابع لشركة Google ومقره لندن أبحاثًا متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك ، تم تطوير أكثر الأنظمة سخونة في الذاكرة الحديثة في مكان آخر - ChatGPT هو عمل شركة OpenAI ومقرها الولايات المتحدة. وتحافظ فرقة العمل نظريًا على أن الذكاء الاصطناعي البريطاني وثيق الصلة على الرغم من هذا الاتجاه نحو التقنيات المولودة في الخارج.