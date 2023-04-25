شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يوتيوب للمحمول يحصل على شاشة تحميل متحركة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت ترقية تطبيق يوتيوب على Android TV باستخدام رسوم متحركة وتأثير صوتي على شاشة التحميل في أواخر العام الماضي. وفقًا لأحد التقارير، فإن نفس الرسوم المتحركة قادمة للتطبيق على الهواتف المحمولة.

تتيح يوتيوب عبر متصتها رسوم متحركة وتأثير صوتي على شاشة التحميل المتحركة، لمستخدمي يوتيوب عبر المحمول حسبما نقل تقرير صادر عن 9to5Google. تمت ترقية تطبيق يوتيوب على Android TV باستخدام رسوم متحركة وتأثير صوتي على شاشة التحميل في أواخر العام الماضي.

قالت الشركة إن الفكرة من وراء الصوت كانت "الحصول على شيء نابض بالحياة وجذاب ويمكن التعرف عليه بسهولة."

لكن لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على صوت بدء التشغيل المصاحب للرسوم المتحركة على نظير Android TV.

بصرف النظر عن شاشة الإعداد الجديدة، لا يوجد شيء جديد للمستخدمين، يمكن أن يأتي على كل من Android و iOS.

"العلامة التجارية الجديدة النابضة بالحياة" التي يتم تشغيلها عند بدء تشغيل يوتيوب هي في الأساس تعريف " بمجرد أن تسمعه - حتى إذا ابتعدت عن التلفزيون أو الجهاز - فأنت تعلم أن شيئًا ما على وشك الظهور على يوتيوب. "

ما هي الرسوم المتحركة

تُظهر الرسوم المتحركة، التي يُقال أنها مستوحاة من أجهزة تلفزيون CRT القديمة ، رمز شريط تحميل جديد يتكون من زر تشغيل يوتيوب وشريط تقدم أحمر.

ينبثق "زر التشغيل" ثم ينزلق إلى أيقونة تشغيل فعلية مع وجود "شريط بحث" أحمر على يمينه. المثير للاهتمام هو أن "YouTube" لا يظهر في شكل نص بجانب الشعار الكلاسيكي.

كما أنه يخلق تناسقًا عند استخدام يوتيوب على الهاتف المحمول أو Android TV.

بالحديث عن الاتساق، تعمل جوجل على إنشاء واجهة مستخدم موحدة عبر تطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها.

مكتبة يوتيوب نظرة جديدة

ذكر تقرير الأسبوع الماضي أن جوجل تختبر تصميم مكتبة جديدًا لتطبيق يوتيوب على أندرويد وآيفون.

ستعرض علامة التبويب المكتبة التي تظهر في الجزء السفلي من التطبيق دائرتين دائريتين.

يمكن للمستخدمين تمرير كل من دائري المحفوظات وقائمة التشغيل في قسم المكتبة أفقيًا - مما يجعلها تبدو أقصر وأقل ازدحامًا.