تكنولوجيا: سلسلة شاشات BenQ GW90T تنطلق في السوق الهندي بدقة 2K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت BenQ اثنان من الشاشات الجديدة من سلسلة BenQ GW90T في السوق الهندي، والتي تتميز بدقة 2K.

قدمت شركة BenQ للأسواق خلال الشهر الماضي سلسلة BenQ PD UA، وهي من فئة الشاشات الإحترافية، واليوم تقدم الشركة سلسلة BenQ GT90QT التي تدعم مهام متعددة بأعلى كفاءة.

وتتضمن سلسلة BenQ GW90QT اثنان من الإصدارات بحجم 27 و32 إنش بلوحات IPS، كما تتميز الشاشات بإطارات نحيفة في جميع الإتجاهات، ويدعم الإصدارين دقة عرض 2K، ومعدل تحديث 75Hz، كما تدعم الشاشة سطوع 350 nit.

كما تدعم الشاشات نسبة 99% من ألوان sRGB، وتدعم الشاشات تقنية Eye-Care U، التي تتضمن الجيل الثاني من تقنية ضبط السطوع الذكي، وتدعم خفض تأثير الإضاءة الزرقاء، أيضاً تأتي الشاشة بتنبيهات لتذكير المستخدم بالإبتعاد عن الشاشة، وإدارة وقت الشاشة لخفض المؤثرات الي تؤدي إلى إرهاق العين.

أيضاً تتوفر شاشات BenQ GW90QT بنمط تشفير فريد، مع تباين أمثل وتشبع للألوان، كما تدعم الشاشة نمط M-Book الذي يعمل على خفض الإختلافات المرئية بين الشاشات وأجهزة MacBook.

وتقدم الشركة شاشات BenQ GW90T بميزة ضبط الإرتفاع والتدوير حول محور الشاشة، لدعم المستخدمين بتحديد زاوية العرض المفضلة.

كما تتضمن الشاشات 5 من الأزرار التي تدعم المستخدم في التبديل بين الميكروفون وفلاتر عزل الضوضاء في المكبر الصوتي، وأيضاً ضبط إعدادات راحة العين، إلى جانب زر خماسي الإتجاهات يدعم الوصول بسلاسة إلى جميع الإعدادات.

وتضم شاشاتBenQ GW90T اثنان من المكبرات صوتية بقدرة 2W، مع فلاتر إلغاء الضوضاء، كما تدعم الشاشات مدخل للسماعات 3.5مم.

أيضاً يمكن تثبيت شاشات BenQ GW90T على القاعدة المتوافقه، وتدعم الشاشات الإتصال بأجهزة الحاسب المحمول لتوصيل طاقة بقدرة 65W.

وللإتصال تضم الشاشات منفذ HDMI 1.4، ومنفذ DisplayPort، ومنفذ USB-C لدعم الطاقة، مع منفذ USB C، و3 من منافذ USB 3.2.

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