تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد دعم هاتف Realme 11 Pro بتصميم منحني في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على دعم هاتف Realme 11 Pro القادم بتصميم منحني في الشاشة.

تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة هواتف Realme 11 التي تتضمن ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وRealme 11 Pro وأيضاً Realme 11 Pro Plus، ومن المقرر أن تتميز الإصدارات الجديدة بتصميم منحني في جانبي الشاشة.

ولقد شارك “Xu Qi Chase” نائب رئيس شركة Realme صور تشويقية توضح تصميم هاتف Realme 11 Pro مع هواتف GT Neo5 وGT Neo5 SE.

من جانب أخر كانت Realme قد قدمت الشاشة AMOLED المميزة بإنحناء في الجانبين في إصدارات العام الماضي 10 Pro و10 Pro+، ومن المتوقع أن تتميز الشاشة بمعدل تحديث 120Hz وحجم 6.7 إنش.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هواتف Realme 11 Pro وRealme 11 Pro Plus، تضم رقاقة من سلسلة معالجات Dimensity 7000 التي تتميز بسرعة 2.6 GHz.

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