«خطوات التشغيل على 4 هواتف» .. مارك زوكيربيرج يعلن تحديث واتساب بخدمة جديدة

الشارقة - اميمة ياسر - أصبح مسموح لمستخدمي تطبيق الدردشة واتساب الدخول على حسابهم من خلال أكثر من هاتف في نفس الوقت.

وأعلن مارك زوكيربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لمنصة «واتساب» على حسابه الشخصي: «بدءًا من اليوم، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب الواتساب على ما يصل إلى أربعة هواتف».

وتم تصميم WhatsApp، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2009، لإرسال الرسائل النصية ولكن عبر الإنترنت.

لهذا السبب، كان حساب WhatsApp مرتبطًا دائمًا بشكل وثيق برقم هاتف فردي، على الرغم من أنه أصبح من الممكن مؤخرًا ربط العديد من الأجهزة غير الهاتفية بحساب أيضًا، مثل الدخول على حسابك في الواتساب عن طريق الكمبيوتر (WhatsApp Web) عن طريق مسح رموز QR.

ووفق صحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن كل جهاز مرتبط سيتصل بـ WhatsApp بشكل مستقل، مما يضمن مزامنة جميع الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات.

إذا كان الهاتف الذكي «الأساسي»- الذي تم تعريفه على أنه الهاتف الذي كان يحمل حساب واتساب الخاص بك عليه- غير نشط لفترة طويلة، فسيتم تسجيل خروجك تلقائيًا من جميع الهواتف «المصاحبة».



وتسمح لك الميزة الجديدة باستخدام واتساب على 4 أجهزة، حتى لو كان هاتفك الأساسي مغلقا وغير متصل بالتطبيق.

تفعيل الدخول على 4 أجهزة أندرويد أو آيفون في وقت واحد:

إلى تسجيل الدخول إلى هاتفك الأساسي كل 14 يومًا للحفاظ على اتصال الأجهزة المرتبطة بحسابك على WhatsApp.

1- افتح واتساب على هاتفك ثم اضغط فوق الإعدادات ثم الأجهزة المرتبطة ثم ربط جهاز .

2- افتح هاتفك الثاني ثم افتح واتساب أيضا ثم الأجهزة المرتبطة وإذا كان جهازك يحتوي على مصادقة بيومترية، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة، أو إدخال رمز إلغاء قفل هاتفك.

3- الخطوة التالية هي توجيه كاميرا هاتفك الثاني إلى QR الموجود على شاشة هاتفك الأساسي.

4- بذلك يتم الاتصال.. ويمكنك تكرار نفس الخطوات على هاتفين آخرين.

وللاستفادة من الميزة الجديدة عليك أولا أن تتأكد من تحديث تطبيق واتساب من خلال جوجل بلاي أو متجر آبل على هواتف آيفون.