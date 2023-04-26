شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف "زر جديد" لتفعيل الخصوصية بنظام ChromeOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ChromeOS عناصر تحكم في الخصوصية على مستوى النظام تتيح للمستخدمين تمكين أو تعطيل الوصول بسهولة إلى الكاميرا والميكروفون في Chromebook، على غرار أدوات تبديل الخصوصية المتوفرة على أجهزة Android.

وفي تطبيق الإعدادات على أجهزة Chromebook ، ضمن "الأمان والخصوصية" ، سيجد المستخدمون ميزة خصوصية جديدة تسمى "عناصر التحكم في الخصوصية"، وضمن هذا الخيار ستكون هناك خيارات لإدارة "الوصول إلى الكاميرا" و"الوصول إلى الميكروفون"، والتي ستتضمن تفاصيل مثل "الكاميرا الأمامية" و "الميكروفون الداخلي".

وستسمح هذه الإعدادات للمستخدمين بالتحكم في التطبيقات ومواقع الويب التي يتم منحها إذنًا للوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون على جهاز Chromebook الخاص بهم، ويمكنك اختيار تمكين أو تعطيل التبديل. إذا قمت بتعطيل هذه الإعدادات وحاول موقع أو تطبيق استخدام الميكروفون أو الكاميرا ، فسيعرض لك ChromeOS إشعارًا بالنظام: "هل تريد تمكين الوصول إلى الميكروفون؟ - يمنح هذا الميكروفون الوصول إلى جميع التطبيقات والمواقع بإذن الميكروفون ". يمكنك النقر فوق الزر للسماح به بسرعة. تظهر نافذة منبثقة مماثلة للكاميرا أيضًا.

من المتوقع أن يكون مفتاح تبديل الخصوصية للكاميرا والميكروفون على أجهزة Chromebook متاحًا في القناة الثابتة في وقت لاحق من هذا العام ، ولكن يمكنك تجربته في الإصدار التجريبي الآن. سيسهل هذا على المستخدمين إدارة إعدادات الخصوصية الخاصة بهم من مكان واحد. هذا مشابه لما يقدمه Android في الإعدادات السريعة.

تحتوى أجهزة Chromebook على مصاريع للخصوصية ، بينما تحتوي أجهزة Chromebook المادية ، مثل Framework Chromebook ، على مفاتيح فعلية لإيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون ، بينما يحتوي البعض الآخر على مصاريع الكاميرا لمزيد من الأمان.

بصرف النظر عن المربعات السريعة ، على Android، هناك عناصر تحكم في الخصوصية. يمكن للمستخدمين تبديل الوصول إلى إعدادات الكاميرا والميكروفون والحافظة وكلمات المرور والموقع. من الإعدادات، يمكن للمستخدمين اختيار التبديل أو التبديل بين الوصول إلى الكاميرا والوصول إلى الميكروفون والحافظة للتطبيقات والخدمات.