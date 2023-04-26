شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: "ليفت" تسعي لتسريح 1200 موظف على الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة "ليفت" لتقاسم الرحلات ستلغي ما لا يقل عن 1200 وظيفة في جولة أخرى من تسريح العمال، حيث تسعى لخفض التكاليف، ووفقًا للتقرير يمكن أن تؤثر عمليات التسريح على 30 ٪ من موظفي Lyft البالغ عددهم 4000 موظف، وأضاف التقرير أن التخفيضات قد تساعد Lyft في خفض 50٪ من تكاليفها.

يذكر أنه في وقت سابق قالت شركة Electronic Arts إنها ستسرح حوالي 6% من قوتها العاملة، وتقلل من مساحة المكاتب، ما يجعلها أول ناشر رئيسي لألعاب الفيديو يعلن عن خفض الوظائف، وقد قادت شركات التكنولوجيا الجولة الأخيرة من عمليات التسريح حيث تستعد الشركات الأمريكية لتراجع اقتصادي محتمل وسط ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت شركة ميتا وأمازون عن جولة ثانية من تخفيض الوظائف هذا الشهر، وبلغت حالات تسريح العمالة التقنية 63 ألفًا في الشهرين الأولين من العام وفقًا لبيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس.