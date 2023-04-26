تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 10 من مايو لكشف النقاب عن سلسلة Realme 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme إعلان تشويقي جديد اليوم كشفت من خلاله عن خططها لعقد حدث في 10 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة Realme 11.

تستعد شركة Realme لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة، ولقد شغلت سلسلة Realme 11 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة بالفعل إستعداداً للإعلان المرتقب.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن سلسلة Realme 11 تتضمن عدد ثلاثة من الإصدارات الجديدة والتي تشمل الإصدار الرئيسي، وهاتف Realme 11 Pro، وRealme 11 Pro Plus.

أيضاً أعتمد الإصدار الرئيسي Realme 11 5G في قاعدة بيانات 3C في الصين، والتي كشفت عن دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ولقد ظهر الهاتف بنموذج رقم RMX3751، مع محول شحن VOOC 4.0، وقدرة 11V/3A، على أن يأتي نموذجي الهاتف 5G وLTE بنفس تقنية الشحن.

من جانب أخر كشف إعلان تشويقي نشر مؤخراً عن تصميم هاتفي Realme 11 Pro، وRealme 11 Pro Plus الذي يتميز بشاشة OLED بتصميم منحني من الجانبين، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر

اعلان





