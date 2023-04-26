شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الأخطاء الشائعة وراء استنزاف البطارية لأجهزة iPhone و Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الخبراء أن الكثيرين يشحنون هواتفهم بشكل خاطئ، والطريقة التي يعيد بها الكثير منا شحن هواتفهم، بما في ذلك تركها في حالة شحن طوال الليل أو توصيلها أثناء العمل، يمكن أن تتلف البطارية بالفعل، مما يقلل بشكل دائم من كمية الشحن التي يمكن للجهاز تحملها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحذر الخبر التكنولوجى Kewin Charron، من أن نفاد بطارية الهواتف تمامًا أمر ضار أيضًا، حيث قال Charron: "ترك هاتفك متصلاً، أو تركه ينفد من الشحن، يقلل بسرعة من عمر البطارية".

وأضاف الخبير التكنولوجى، "بدلاً من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن لديك بين 20-80%".

قال Charron، إن العديد من الهواتف الجديدة توفر خيارًا لتحسين الشحن، حتى لا يتعرض الهاتف لضغط على البطارية، والقيام بذلك أمر سهل على هواتف Apple الأحدث"، مضيفا "بالنسبة إلى أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 13 وما بعده، انتقل إلى إعدادات iPhone> البطارية> صحة البطارية والشحن، وحدد Optimized Battery Charging".

تقول Apple، إن الميزة تؤخر شحن iPhone إلى ما بعد 80%، باستخدام التعلم الآلي لتعلم روتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب.

قال الخبير، إن الأمر أصعب قليلاً على Android، حيث يمكن أن تختلف الإعدادات بين مختلف الشركات المصنعة، مضيفا "بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بك، ثم تحديد البطارية> استخدام البطارية، يمكنك رؤية صحة البطارية".

كما أنه بعد ذلك، ضمن إدارة استخدام البطارية، اضغط على مُحسَّن للمساعدة تلقائيًا في إطالة عمر البطارية.

وتعد المشكلة الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بعمر البطارية بمرور الوقت هي الأوساخ في منفذ الشحن، فإن الفتات والغبار أعداء أجهزتك المحمولة وعمر البطارية، ويتراكم الغبار في منافذ الشحن بهاتفك، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو توقفه عن الشحن.

يمكن أن يضمن تنظيف هاتفك بأمان عدم ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما قد يؤدي إلى تلف طويل المدى.

كما أن أول شيء يجب فعله قبل تنظيف هاتفك هو إيقاف تشغيل جهازك، وبعد ذلك، سلط الضوء على جهازك لترى مقدار الغبار الذي تتعامل معه.

واستخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً وخالية من النسالة للمسح حول منطقة منفذ الشحن، كما أنه لإزالة الحطام داخل المنفذ، استخدم عود أسنان، وانقله من جانب إلى آخر، وتأكد من أن حركتك لطيفة لأن هذه المنطقة معرضة جدًا للتلف.