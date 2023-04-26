شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تؤكد :العمر البيولوجى لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمر الزمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة نشرت في Cell Metabolism أن البشر والفئران يواجهون زيادات سريعة في العوامل البيولوجية الخاصة بالعمر بسبب الإجهاد، ولكن يمكن عكس هذه الزيادات بعد التعافي من الإجهاد، هذا يتحدى الاعتقاد الراسخ بالمسار التصاعدي أحادي الاتجاه للعمر البيولوجي طوال الحياة، نقلا عن SciTechDaily .

واستخدم الباحثون ساعات مثيلة الحمض النووي لقياس التغيرات في العمر البيولوجي استجابة للإجهاد ووجدوا أن العمر البيولوجي زاد خلال فترات زمنية قصيرة ولكنه عاد إلى خط الأساس بعد استعادة الإجهاد.

كما لوحظت تغيرات عابرة في العمر البيولوجي أثناء الجراحة الكبرى، والحمل، و COVID-19 الشديد في البشر أو الفئران، مما يشير إلى أن القدرة على التعافي من الإجهاد قد تلعب دورًا مهمًا في الشيخوخة وطول العمر.

يكشف بحث جديد أن العمر البيولوجي لدى البشر والفئران يمكن أن يزداد بسرعة بسبب الإجهاد ولكن يمكن عكسه عند التعافي من الإجهاد، مما يتحدى النظرة التقليدية للشيخوخة، تحدث هذه التغييرات على فترات زمنية قصيرة نسبيًا من أيام أو شهور، وفقًا لعدة ساعات الشيخوخة اللاجينية المستقلة.

ويقول مؤلف الدراسة المشارك جيمس وايت من كلية الطب بجامعة ديوك: "إن اكتشاف العمر المرن والمتقلب والمرن يتحدى المفهوم الطويل الأمد للمسار التصاعدي أحادي الاتجاه للعمر البيولوجي على مدار الحياة". "لقد أشارت التقارير السابقة إلى إمكانية حدوث تقلبات قصيرة المدى في العمر البيولوجي، ولكن مسألة ما إذا كانت هذه التغييرات قابلة للعكس، ظلت حتى الآن غير مستكشفة.

وبشكل حاسم، كانت دوافع مثل هذه التغييرات غير معروفة أيضًا " يُعتقد أن العمر البيولوجي للكائنات الحية يزداد باطراد على مدار الحياة، ولكن من الواضح الآن أن العمر البيولوجي لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمر الزمني، ويمكن للأفراد أن يكونوا أكبر أو أصغر سناً من الناحية البيولوجية مما يوحي به عمرهم الزمني.

علاوة على ذلك، تشير الأدلة المتزايدة في النماذج الحيوانية والبشر إلى أن العمر البيولوجي يمكن أن يتأثر بالمرض والعلاج بالعقاقير وتغيير نمط الحياة والتعرضات البيئية، من بين عوامل أخرى "على الرغم من الاعتراف الواسع الانتشار بأن العمر البيولوجي مرن إلى حد ما على الأقل، فإن المدى الذي يخضع فيه العمر البيولوجي لتغييرات قابلة للعكس طوال الحياة والأحداث التي تؤدي إلى مثل هذه التغييرات لا تزال غير معروفة"، كما يقول مؤلف الدراسة المشارك فاديم غلاديشيف من مستشفى بريجهام والنساء، كلية الطب بجامعة هارفارد يؤدي الإجهاد الشديد إلى زيادة العمر البيولوجي الذي يتم عكسه عند التعافي يؤدي الإجهاد الشديد إلى زيادة العمر البيولوجي التي يتم عكسها عند التعافي.

استفاد الباحثون من قوة ساعات مثيلة الحمض النووي، والتي تم ابتكارها بناءً على ملاحظة أن مستويات المثيلة في المواقع المختلفة في جميع أنحاء الجينوم تتغير بشكل متوقع على مدار العمر الزمني. قاموا بقياس التغيرات في العمر البيولوجي لدى البشر والفئران استجابةً لمحفزات الإجهاد المختلفة، في مجموعة واحدة من التجارب، قام الباحثون بإرفاق أزواج من الفئران جراحيا كان عمرها ثلاثة أشهر و20 شهرًا في إجراء يُعرف باسم التعايش التعاوني غير المتجانس.

كشفت النتائج أن العمر البيولوجي قد يزداد خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًا استجابة للإجهاد، لكن هذه الزيادة عابرة وتعود الاتجاهات نحو خط الأساس بعد التعافي من الإجهاد.