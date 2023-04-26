تكنولوجيا: DJI تطلق طائرة Mavic 3 Pro بثلاثة من الكاميرات وسعر 2199 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت DJI رسمياً عن طائرة Mavic 3 Pro وهي أول طائرة drone تأتي بثلاثة من الكاميرات لآداء إحترافي في التصوير الثابت وتسجيل الفيديو.

تأتي طائرة Mavic 3 Pro الجديدة بترقية للمميزات المقدمة في Mavic 3، حيث يضم الإصدار الجديد كاميرة telephoto بتحسينات جديدة، مع كاميرة لدعم التكبير المتوسط.

وتتضمن الكاميرة الرئيسية مستشعر Four Thirds بدقة 20 ميجا بيكسل ببعد بؤري 24مم، وهي كاميرة Hasselblad، بفتحة عدسات متغيرة من f/2.8 إلى 11، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو ProRes، بجودة 5.1k أو بدقة 5120 في 2700 بيكسل حتى 50 إطار في الثانية.

كما تدعم الكاميرة تصوير DCI 4K أو بدقة 4096 في 2160 بيكسل، أو تصوير 4K بدقة 3840 في 2160 بيكسل عند 120 إطار في الثانية مع D-Log عند 10 بت.

أيضاً يدعم المستشعر الرئيسي حتى 12.8 وقفة في النطاق الديناميكي، كما يدعم تقنية “Natural Color Solution” لدقة الألوان الطبيعية من Hasselblad.

وتضم Mavic 3 Pro أيضاً كاميرة telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.3 وبعد بؤري 70مم وفتحة عدسات f/2.8 وتدعم التكبير المتوسط حتى 3 مرات، بدقة تسجيل فيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية، و10 بت D-Log، كما تدعم صور ثابتة بدقة 12 ميجا بيكسل.

أيضاً تتميز كاميرة telephoto الثالثة بدقة 12 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/2، وتدعم بعد بؤري 7 في 166مم، وتتميز الكاميرة بفتحة عدسات f/3.4، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، ويدعم هذا المستشعر أيضاً تسجيل فيديو 10بت في Apple ProRes، أو H.264/H.265 عند 8بت.

وترتكز الكاميرات الثلاثة على gimbal بمحاور ثلاثية وتصميم ميكانيكي لدعم ثبات أكثر عند الإنحناء أو التدوير، كما تتضمن Mavic 3 Pro مستشعرات متعددة الإتجاهات لتفادي العقبات أثناء التحليق.

كما تضم طائرة Mavic 3 Pro الجديدة أحدث ناقل O3+ من DJI، والذي يدعم بث حي بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، في مسافة تصل إلى 15 كيلومتر، وتدعم الطائرة التحليق لفترة تصل إلى 45 دقيقة.

أيضاً تقدم DJI هذا الإصدار بجميع المميزات الذكية مثل “Waypoint Flight” لتحديد مسار الرحلة بشكل مسبق، و”Cruise Control” للتحكم في سرعة الطائرة للتحليق في أي إتجاه دون الحاجة للإدخال، مع تقنية متقدمة للعودة لنقطة الإنطلاق مع تفادي العقبات في الطريق.

كما تتضمن الطائرة تقنية “FocusTrack” التي تدعم الطائرة في تتبع مسار كائن ما عبر كاميرة telephoto، أيضاً تدعم الطائرة تقنية للتسجيل مباشرة وبشكل تلقائي وتحرير الفيديو.

ومن المقرر أن تتوفر DJI Mavic 3 Pro بسعر 2199 دولار مع وحدة التحكم DJI RC، على أن ترتفع التكلفة مع وحدة Fly More Combo إلى 2999 دولار.

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