شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PhonePe تتحدى هيمنة جوجل فى الهند بمتجر تطبيقات لمستخدمى Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عملاق التكنولوجيا المالية الهندى PhonePe لإطلاق متجر تطبيقات مخصص لمستخدمى Android فى الهند، وهو أحدث منتجات الشركة المدعومة من Walmart، التى تسيطر على سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول فى ثانى أكبر اقتصاد آسيوى، نقلا عن TechCrunch.

ويهدف متجر التطبيقات، المصمم لتقديم خدمات فائقة، ومساعدة المستخدمين من خلال حلول متعددة اللغات.

وتخطط الشركة الهندية الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية PhonePe، والتى تتنافس بقوة مع تطبيق Google Play فى الهند، لتعزيز مشاركتها مع بائعى الهواتف الذكية، بما فى ذلك الشركات مثل Xiaomi ، وكذلك جعل متجر التطبيقات متاحًا كتطبيق مستقل للمستهلكين فى الهند.

وسيوفر متجر التطبيقات الجديد تجربة العرض الأولى لملايين المستخدمين بإعلانات عالية الجودة واستهداف مخصص، ودعم 12 لغة ودردشة حية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفى بيان نشر على TechCrunch قال متحدث باسم PhonePe هناك فرصة لإنشاء متجر تطبيقات بديل أكثر محلية ليس فقط من منظور اللغة، لكن أيضًا من منظور الاكتشاف واهتمام المستهلك.

وقالت الشركة إن هناك قرار صدر مؤخرًا من لجنة المنافسة الهندية لمراقبة مكافحة الاحتكار، والذى يمهد الطريق للمطورين الآخرين لإنشاء وإطلاق متاجر التطبيقات الخاصة بهم على Google Play.

وأكدت PhonePe أن جميع مصنعى المعدات الأصلية متحمسون بشأن قيام PhonePe بإنشاء متجر تطبيقات محلى للسوق الهندية، ونتوقع أن نبدأ العمل على جميع مصنعى أجهزة Android خلال الأشهر القليلة الأولى من الإطلاق، لقد أبرمنا بالفعل شروطًا مع أحد أكبر مصنعى المعدات الأصلية ونحاول إشراك الآخرين بسرعة فى العمل خلال الشهرين المقبلين.