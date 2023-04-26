شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح وإيرادات مايكروسوفت تفوق التوقعات بدعم من نمو أنشطة الحوسبة السحابية والان مع تفاصيل الخبر
وبلغت ربحية السهم 2.45 دولار للسهم مقارنة بتوقعات عند 2.23 دولار للسهم، وارتفعت الإيرادات بنسبة 7% إلى 52.86 مليار دولار مقابل توقعات عند 51.02 مليار دولار على أساس سنوي.
أما صافي دخل Microsoft، فقد قفز بنسبة 9% إلى 18.30 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس.
وحققت مايكروسوفت إيرادات فصلية من وحدة الحوسبة السحابية الذكية التي تشمل Azure وEnterprise Services وSQL Server وWindows Server بحوالي 22.08 مليار دولار بارتفاع نسبته 16% من نفس الفترة في العام الماضي عندما بلغت 21.94 مليار دولار.
وقفزت إيرادات الشركة الأميركية من خدمات Azure والحوسبة السحابية الأخرى بنسبة 27% في الربع المالي الثالث.
كما ارتفعت إيرادات الشركة من أقسام أخرى مثل لينكد إن و برمجيات Office بنسبة 11% إلى 17.52 مليار دولار متجاوزة توقعات المحللين عند 17.05 مليار دولار.
وبلغت إيرادات Microsoft من أقسام الحوسبة الشخصية التي تشمل Bing وWindows وSurface وXbox نحو 13.26 مليار دولار بانخفاض نسبته 9% من نفس الفترة قبل عام، لكنها أعلى من توقعات عند 12.25 مليار دولار.
وهبطت مبيعات الشركة من نظام التشغيل ويندوز بنسبة 28% في الربع المالي الثالث كما انخفضت شحنات الحواسب الشخصية بنسبة 30%.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، كشفت Microsoft عن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في شركة OpenAI المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT وكشفت أيضا عن نموذج مشابه للدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على محرك البحث Bing.