شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحافظ على بطارية هاتفك من التلف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن ندرك جميعا كيف نتعامل مع بطارية هاتفنا المحمول من أجل إطالة عمرها، وذلك بتعلم متى نقوم بشحنها وما هي الأخطاء التي نرتكبها عند شحنها؟ والبيئة المناسبة للمحافظة على عمر البطارية حسبما نقلت البيان الإماراتية.

ويمكن للطريقة التي يعيد بها الكثير منا شحن هواتفهم - بما في ذلك تركها في حالة شحن طوال الليل أو توصيلها أثناء العمل - أن تتلف البطارية بالفعل، ما يقلل بشكل دائم من كمية الشحن التي يمكن للجهاز تحملها.

وحذر كيوين شارون، مدير عمليات التجديد الرئيسي في Back Market، في حديثه إلى "ديلي ميل"، من أن نفاد بطارية الهواتف تماماً أمر ضار أيضاً.

وقال شارون: "ترك هاتفك متصلا، أو تركه ينفد من الشحن، يقلل بسرعة من عمر البطارية. بدلا من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن لديك بين 20-80%".

وتوفر العديد من الهواتف الجديدة خيارا لتحسين الشحن وفق روسيا اليوم.

وقال: "بالنسبة إلى أجهزة "آيفون" التي تعمل بنظام iOS 13 وما بعده، انتقل إلى إعدادات "آيفون"> البطارية> صحة البطارية والشحن، وحدد "شحن البطارية الأمثل". سيقلل هذا الإعداد من تآكل بطاريتك تلقائيا، ما يحسن من عمرها الافتراضي".

وتقول آبل إن الميزة تؤخر شحن "آيفون" إلى ما بعد 80%، باستخدام التعلم الآلي لتعلم روتينك اليومي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب.

وقال شارون إن الأمر أصعب قليلا على "أندرويد"، حيث يمكن أن تختلف الإعدادات بين مختلف الشركات المصنعة.

وأضاف: "بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بك، ثم تحديد البطارية> استخدام البطارية، يمكنك رؤية صحة البطارية. بعد ذلك، ضمن إدارة استخدام البطارية، انقر على مُحسّن للمساعدة تلقائيا في إطالة عمر البطارية. وعلى هواتف Pixel، لا يزال من الممكن العثور عليها ضمن البطارية، لكنها تبدو مختلفة قليلا".

وأضاف شارون أن المشكلة الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بعمر البطارية بمرور الوقت هي الأوساخ في منفذ الشحن.

وقال، "الفتات والغبار أعداء أجهزتك المحمولة وعمر البطارية. ويتراكم الغبار في منافذ الشحن بهاتفك، ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو توقفه عن الشحن. ويمكن أن يضمن تنظيف هاتفك بأمان عدم ارتفاع درجة حرارة البطارية، ما قد يؤدي إلى تلف طويل المدى.

وأوصى شارون باستخدام عود أسنان وقطعة قماش مبللة لتنظيف منفذ الشحن الخاص بك للتخلص من الحطام الذي قد يلحق الضرر بهاتفك.

وقال: "أول شيء يجب فعله قبل تنظيف هاتفك هو إيقاف تشغيل جهازك. بعد ذلك، سلط الضوء على جهازك لترى مقدار الغبار الذي تتعامل معه. استخدم قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلا وخالية من النسالة للمسح حول منطقة منفذ الشحن. ولإزالة الحطام داخل المنفذ، استخدم عود أسنان، وانقله من جانب إلى آخر".

ويحذر أيضا من أن ترك هاتفك في ضوء الشمس المباشر يمكن أن يؤدي إلى تلف البطارية بشكل دائم.

وإذا تلقيت تحذيرات من ارتفاع درجة حرارة هاتفك، فقد يعني ذلك أن البطارية تتعرض لأضرار طويلة المدى، كما يحذر.

وقال شارون، "من الأفضل إبقاء هاتفك بعيدا عن درجات الحرارة القصوى. أقل من 0 درجة مئوية يكون باردا جدا، في حين أن أي شيء يزيد عن 35 درجة مئوية يكون ساخنا جدا، وكلاهما يمكن أن يتلف عمر البطارية. لذلك، من المهم حقا إبقاء هاتفك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الوقت والحد من استخدامه في السيارات أو القطارات الساخنة.

وإذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لجهازك نطاق التشغيل العادي، فمن المحتمل أن تلاحظ تعتيم الشاشة أو تحولها إلى اللون الأسود تماما أو تعطيل فلاش الكاميرا.

وقد تتلقى أيضا إشعارا يقول "الشحن قيد الانتظار" أو تتلقى تحذيرا بشأن درجة الحرارة".

وأوضح شارون، إذا رأيت تحذيرا كهذا، فمن الأفضل شحن هاتفك في مكان بارد - وتجنب شحنه لاسلكيا.

وقال: "أثناء شحن هاتفك، ابحث عن بيئة باردة وخالية من الرطوبة تقل عن 32 درجة مئوية (90 درجة فهرنهايت). يعتبر الشحن السلكي أيضا أفضل ويفضل على الشحن اللاسلكي لتجنب ارتفاع درجة الحرارة".

وخلص شارون بالقول: "عندما لا يكون هاتفك قيد الشحن، يمكنك تجنب ارتفاع درجة الحرارة عن طريق تقليل السطوع. وإذا كانت بطارية هاتفك منخفضة وتبحث عن إشارة، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة الجهاز. لذا، إذا كنت في مكان ما به إشارة ضعيفة، فقم بتشغيل وضع الطائرة، ثم أوقف تشغيله مرة أخرى عندما تكون في منطقة بها اتصال أفضل!".