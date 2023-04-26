تكنولوجيا: OpenAI تدعم ChatGPT بتحسينات في الخصوصية والتحكم في البيانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت OpenAI في التركيز على ضوابط حماية الخصوصية في ChatGPT، كما تعمل الشركة على دعم المستخدم بتحكم أكثر كفاءة في البيانات الخاصة به.

ولقد أعلنت شركة OpenAI اليوم عن دعم مستخدمي AI chatbot بميزة إيقاف تشغيل تاريخ وسجلات الدردشة وذلك بهدف منع إستخدام المدخلات الخاصة بالمستخدم في هذه السجلات في أغراض التدريب لتطوير chatbot.

وتؤكد OpenAI على توفير عناصر التحكم الجديدة بدءاً من اليوم للمستخدمين عبر إعدادات chatbot من خلال تبويب جديد يعرف ب”Data Controls”.

أيضاً من المقرر أن تختفي سجلات الدردشة الأخيرة من الشريط الجانبي بعد التبديل إلى إختيار إيقاف “سجل الدردشة والتدريب”.

وتوضح OpenAI أن سجلات الدردشة ستكون مخزنة لمدة 30 يوم حتى مع إختيار إيقاف تشغيل “سجل الدردشة والتدريب”، وذلك بهدف مراجعة السجلات للتأكد من أن هذه السجلات لا تتضمن أي إساءة قبل الحذف النهائي بعد مرور 30 يوم.

أعلنت OpenAI أيضاً عن خدمة “ChatGPT Business” المدفوعة القادمة من الشركة، مع خطة ChatGPT Plus الشهرية التي تتوفر بقيمة 20 دولار شهرياً، على أن تأتي الخطة الجديدة بنفس السياسة في الواجهة البرمجية التي لن تستخدم سجلات الدردشة في أغراض التدريب، ومن المقرر أن تتوفر الخطة الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

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