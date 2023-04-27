تكنولوجيا: صور رسمية تؤكد تصميم هاتف Realme 11 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Realme في 10 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme 11، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على تصميم هاتف Realme 11 Pro Plus المرتقب.

تقدم Realme إصدارها القادم Realme 11 Pro Plus بوحدة كاميرة بتصميم دائري في الجهة الخلفية، وتؤكد الصور الرسمية التي نشرت اليوم على هذا التصميم، كما تكشف الصور الرسمية عن تصميم جلدي من النسيج في الغطاء الخلفي، والذي يتميز بلون البيج Sunrise.

ولقد أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة Realme أن هاتف Realme 11 Pro Plus صمم بالتعاون مع “Matteo Menotto”.

أيضاً تؤكد الصور الرسمية على التصميم المسطح للهاتف في الجزء العلوي والسفلي، بينما يتميز الجانبين بتصميم منحني في شاشة AMOLED.

كما تكشف الصورة الرسمية عن دعم الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل مع دعم التثبيت البصري، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف مستشعر ISOCELL HP3 من سامسونج، لذا نترقب الحدث الرسمي خلال الفترة القادمة لمزيد من التفاصيل.

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