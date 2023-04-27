شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استخدام نفس حساب واتساب على آيفون وأندرويد في نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح واتساب للمستخدمين ربط حساباتهم بهواتف متعددة، ما يعني أنه يمكن للمستخدمين استخدام حساب واتساب واحد عبر عدة هواتف محمولة. إليك كيفية استخدام حساب واتساب الخاص بك في وقت واحد على كل من هاتف آيفون وأندرويد.

وطرح واتساب واحدة من أكبر ميزاته لكل من أندرويد و iOS، بالإعلان عن القدرة على ربط حساب واتساب واحد على أجهزة متعددة، يتيح واتساب للمستخدمين ربط حساب واتساب واحد بهواتف متعددة واستخدامهم في نفس الوقت.

وسمح واتساب فقط بربط الهاتف المحمول بأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، ولكن مع التحديث الأخير كل هذا على وشك التغيير.

يمكن للمستخدمين مزامنة حساب واتساب الخاص بهم مع ما يصل إلى أربعة أجهزة، تمامًا مثل كيفية ربطه بمتصفحات الويب والأجهزة اللوحية وأجهزة سطح المكتب.

تشبه عملية الربط طريقة توصيل حسابك على واتساب بأجهزة مختلفة، ما يعني أنه إذا كان لديك هاتفان يعملان بنظام أندرويد أو آيفون أو واحدًا من كل منهما، فيمكنك استخدام حساب واتساب الخاص بك في نفس الوقت على كل من آيفون وأندرويد في نفس الوقت.

فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية ربط واتساب بحسابات متعددة.

كيفية استخدام نفس حساب واتساب على هواتف متعددة

الخطوة 1 - افتح واتساب على هاتفك وانتقل إلى الصفحة الرئيسية.

الخطوة 2 - اضغط على قسم الإعدادات وحدد الأجهزة المرتبطة.

الخطوة 3 - اضغط على ربط جهاز واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتمكين الميزة.

يمكنك إدخال رقم هاتفك على WhatsApp Web لتلقي رمز لمرة واحدة، والذي يمكنك استخدامه على هاتفك لتمكين ربط الجهاز، بدلاً من الاضطرار إلى مسح رمز QR ضوئيًا.

فيما يلي خطوات مسح رمز الاستجابة السريعة:

الخطوة 1 - افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة 2 - اضغط على المزيد من الخيارات> الأجهزة المرتبطة.

الخطوة 3 - اضغط على ربط جهاز.

الخطوة 4 - افتح هاتفك الأساسي.

ملاحظة: إذا كان جهازك يحتوي على مصادقة مقاييس حيوية، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا لم يتم تمكين المصادقة البيومترية، فستتم مطالبتك بإدخال رقم التعريف الشخصي الذي تستخدمه لإلغاء قفل هاتفك.

الخطوة 5 - قم بتوجيه هاتفك الأساسي إلى شاشة الجهاز الذي تريد ربطه ومسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

أعلن واتساب أنه بصدد طرح تحديث جديد للمشاركة متعددة الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ضمان خصوصية المستخدمين، تقول المنصة المملوكة لشركة ميتا أنه مع هذا التحديث، سيتصل كل هاتف مرتبط بـ واتساب بشكل مستقل وستظل جميع الرسائل الشخصية والوسائط والمكالمات مشفرة من طرف إلى طرف.

إذا كان الجهاز الأساسي غير نشط لفترة طويلة، فسيقوم واتساب بتسجيل خروج المستخدم تلقائيًا من جميع الأجهزة المصاحبة.

سيصل التحديث إلى جميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

يمكن للمستخدمين تحديث أجهزتهم لتلقي ميزة ربط أجهزة متعددة.