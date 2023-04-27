ضعيفة ومتوسطة شرق حماة .. تسجيل 12 هزة خلال الـ24 ساعة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، اليوم الخميس، تسجيل 12 هزة أرضية ضعيفة ومتوسطة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز -في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء السورية- أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب اللاذقية بـ40 كم بقدر 1.9 درجة على مقياس ريختر، وهزتين إحداهما شمال شرق حماة بـ6 كم بقدر 3.1، والأخرى شمال شرق حماة بـ10 كم وبقدر 2.1.

وأضاف المركز، أنه تم رصد 4 هزات في لواء إسكندرون تراوحت بين 2.2 و2.6 درجة، و4 هزات في تركيا أعلاها 4.1 درجة، وواحدة في البحر لمتوسط بقدر 4.8 درجة، مشيرا إلى أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة، وصلت إلى 35.8 كم.