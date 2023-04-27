تكنولوجيا: شاومي تستعد للكشف عن هاتف Redmi Note 12R Pro في 29 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شاومي يوم 29 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi Note 12R Pro، ولقد كشفت العملاق الصيني عن تصميم الهاتف والمواصفات الرئيسية من خلال إعلان تشويقي.

أوضح الإعلان التشويقي الذي نشر من شاومي اليوم تصميم هاتف Redmi Note 12R Pro المرتقب وأيضاً إختيارات الألوان المقدمة لهذا الإصدار.

ويكشف الملصق الإعلاني عن تصميم الغطاء الخلفي للهاتف الذي يضم كاميرة بتصميم مستطيل تتميز بإعدادات مزدوجة مع فلاش LED.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة في Note 12R Pro بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يدعم المستشعر الثاني لقطات macro أو عمق التصوير.

ويضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل الرئيسي الذي يدعم أيضاً تقنية إستشعار البصمة.

كما يتميز الهاتف بشاشة OLED مطورة من سامسونج، ويدعم Redmi Note 12R Pro الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، إلا أن التسريبات لم تؤكد على الإختيارات الأخرى في الذاكرة وسعة التخزين، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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