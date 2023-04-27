تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر Asus ROG Ally المميز برقاقة Ryzen Z1 Extreme

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Asus حدث قريباً للإعلان عن جهاز الألعاب المحمول Asus ROG Ally، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن سعر النموذج المميز برقاقة معالج Ryzen Z1 Extreme.

تقدم Asus قريباً للأسواق أول أجهزة الألعاب المحمولة Asus ROG Ally، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز باثنان من النماذج، على أن يختلف النموذجين في الرقاقة المستخدمة بين Ryzen Z1 ورقاقة Ryzen Z1 Extreme من AMD.

ولقد كشفت التسريبات مؤخراً عن سعر النموذج المميز برقاقة Ryzen Z1 Extreme من جهاز الألعاب ROG Ally وهو أعلى نموذج من جهاز الألعاب، حيث تقدم Asus هذا الإصدار بسعر 699 دولار.

ويتميز هذا النموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة SSD، وهو مستوى تسعير أعلى من منصة الألعاب Steam Deck التي تأتي بنفس سعة التخزين.

ولقد نشرت التسريبات الجديدة عبر “SnoopyTech” على منصة تويتر، كما كشفت التسريبات عن مواصفات Asus ROG Ally الذي يضم شاشة بحجم 7 إنش، وجودة عرض Full HD، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120HZ.

أيضاً ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، مع AMD Radeon Navi3 للجرافيك، ومعالج Ryzen Z1 Extreme، وتقنية Dolby Atmos في الصوتيات.

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