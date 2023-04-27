شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض عدد الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق BeReal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانهيار المستمر لتويتر جعل الكثير من الناس يتساءلون متى سيظهر تطبيق اجتماعي جديد ليحل محله، هذا الأسبوع، نتحدث عن الكيفية التي تسير بها الأمور في إحدى هذه الشركات الناشئة - وما يخبرنا عن كيفية فوز المنتجات الاجتماعية الجديدة وخسارتها في عام 2023، نقلا عن موقع The Verge

فى يوليو من العام الماضي، شهد تطبيق Be Real مشاركة الصور لحظة انطلاق عندما دفعته المناقشات المتكررة للتطبيق على TikTok إلى أعلى قوائم متجر التطبيقات، مثل معظم الشبكات الاجتماعية المتمردة، وصلت BeReal بقيد إبداعي جديد: نافذة مرة واحدة يوميًا للنشر، يتم تسليمها في وقت مختلف كل يوم عبر إشعار الدفع، ولكن لا يمكنك مشاهدة مشاركات أصدقائك ما لم تنشرها بنفسك.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حداثة التطبيق قد تلاشت بين الجيل Z الديموغرافي الأساسي للتطبيق، مما أدى إلى انخفاض حاد في عدد المستخدمين الشهريين، "انخفض عدد الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق يوميًا بنسبة 61 %عن ذروته، من حوالي 15 مليونًا في أكتوبر إلى أقل من ستة ملايين في مارس، وفقًا لشركة Apptopia ، وهي شركة تحليلات أخرى ،" كتب كالي هولترمان من صحيفة التايمز هذا الأسبوع، قامت الشركة بإنكار هذا التقرير، قائلة في منشور مدونة غير موقّع أن لديها 20 مليون مستخدم يوميًا. ولكن حتى لو أخذنا كلام الشركة على محمل الجد، فمن الواضح أن نمو التطبيق قد تباطأ بشكل ملحوظ منذ الصيف الماضي ، عندما كان يضيف مئات الآلاف من المستخدمين يوميًا، وحيث كان الجدول الزمني لتويتر مليئًا بنكات وميمات BeReal ، بدا مؤخرًا أن التطبيق يتلاشى من الثقافة -

ويوجد سبب لهذا التلاشي البطيء، وللاسف فشل الفريق فى تحديده او في شحن أكثر من ميزتي مواجهة للمستخدم خلال الأشهر التسعة الماضية:"

في مدونة دفاعية غريبة هذا الأسبوع، قالت الشركة إنها أمضت معظم العام الماضي في تسوية الديون الفنية. هناك مشكلة كبيرة تواجه BeReal وهي نمط استخدامها الجديد - فمعظم منتجات بدء التشغيل ليست مصممة لتستخدم في وقت واحد من قبل قاعدة المستخدمين بأكملها، كتبت الشركة في العام الماضى BeReal تعني أنه كان علينا التغلب على التحديات التقنية الكبيرة للحفاظ على عمل الخدمة واستقررها.

وعلى الرغم من أن إضافة رابط Spotify إلى صورة شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك قد يجعل مشاركة BeReal أكثر متعة بنسبة 0.5 في المائة من تلك التي لا تحتويها ، فلن يقوم أي شخص بتثبيت BeReal لمجرد تجربته.

ويقودنا ذلك إلى الإعلان الأكبر للشركة هذا الأسبوع، والذي يمثل أهم تغيير في ميكانيكي التطبيق الأساسي منذ إطلاقه. يسمح أحد الاختبارات في المملكة المتحدة لأي شخص ينشر على BeReal خلال النافذة اليومية التي مدتها دقيقتان بنشر اثنين من BeReals في أوقات فراغه طوال اليوم.

ويمكنني بالتأكيد أن سبب قيام الشركة بإعطاء الأولوية لما تسميه "مكافأة BeReals". مهما كانت الإيرادات التي تأمل الشركة في تحقيقها في النهاية من التطبيق، فإن ذلك يعتمد جزئيًا على مقدار الوقت الذي تقضيه قاعدة المستخدمين في التطبيق.

وربما كان أغرب شيء في BeReal هذا الأسبوع هو إعلان الشركة الهادئ عن خططها لعدم السماح للمراسلين بإسناد أي تصريحات صادرة عن الشركة. كتبت الشركة في منشور مدونة "سنكون سعداء للإجابة على الأسئلة"، "ولكن بغض النظر عمن يجيب على الأسئلة، سنطلب دائمًا الإبلاغ عنها على أنها مجرد من BeReal Crew وبالنيابة عنها، وليس فردي

وعدم السماح لأي شخص بالتحدث إلى الصحافة باسمه هو علامة حقيقية على الضعف.