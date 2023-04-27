شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيغير هاتفك الساعة من 12 لـ1 بالليل اليوم تلقائيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطبق التوقيت الصيفي (DST) في مصر، والذى يبدأ يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل الساعة 00:00 بالتوقيت العالمي المنسق UTC+2:00 وينتهي يوم الخميس الأخير في أكتوبر، حيث تتغير الساعة من 12 بليل لـ 1 بالليل، وهذا الأمر الخاص بتغيير الساعات يتم تطبيقه في دول العالم المختلفة حسب التوقيت المتبع لكل دولة، ولكن السؤال هو هل سيتم تحديث هاتفك تلقائيًا عندما تتغير الساعة؟

وفقا لما ذكره موقع "The Sun"، فإن معظم الأجهزة الرقمية ستقوم تلقائيًا بتحديث الوقت الذي تتغير فيه الساعات، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون والراديو.

ويجب أن ينطبق إلى حد كبير على أي إصدار حديث، سواء كان Apple أو Android أو أي طراز آخر، ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن منبهك في الساعة 7 صباحًا سينطلق في الساعة 7 صباحًا، فقد يكون من الحكمة التحقق من إعدادات هاتفك.

يمكنك تأكيد ما إذا كان لديك خيارات "التاريخ والوقت" على "ضبط تلقائي"، حتى إذا كان هاتفك مغلقًا وقت التغيير، فيجب تحديثه بمجرد تشغيله.

وإذا كان لديك هاتف ذو إصدار قديم، فقد تحتاج إلى تحديث الوقت يدويًا من إعدادات الوقت.