شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم Meta يرتفع بعد تحقيق إيرادات قوية فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر
وسجلت Meta ربحية للسهم بنحو 2.20 دولار مقارنة بتوقعات عند 2.03 دولار للسهم، فيما قفزت الإيرادات إلى 28.65 مليار دولار في الربع الأول مقارنة بتوقعات عند 27.65 مليار دولار حسبما نقلت CNBC.
وبلغ متوسط المستخدمين النشطين لمنصة فيسبوك 2.04 مليار مستخدم يومياً مقابل توقعات عند 2.01 مليار مستخدم، بينما تماشي متوسط عدد المستخدمين شهريا مع التوقعات عند 2.99 مليار مستخدم.
وفي الربع السنوي الثاني من عام 2023، تتوقع Meta تحقيق إيرادات بين 29.5 مليار و32 مليار دولار في حين تتوقع مبيعات عند 29.5 مليار دولار.
ومنذ إعلان الرئيس التنفيذي لـ Meta مارك زوكبيرج في فبراير شباط الماضي عن ما وصفه بـ" عام الكفاءة"، اتخذ سهم الشركة منحنى صعودياً ليقلص الخسائر الفادحة التي تكبدها عام 2022.
وتعرض زوكربيرج لضغوط من أجل تقليص حجم العمالة في Meta الأمر الذي أسفر عن الإعلان عن خطة لتسريح 21 ألف موظف.
وأعلنت الشركة مؤخراً عن تسريح عدد من موظفيها التقنيين في الأسبوع الماضي وتخطط لجولة أخرى من تسريح العمالة في مايو المقبل.
وحققت وحدة Reality Labs التابعة للشركة والتي تعمل على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لـ metaverse، مبيعات بقيمة 339 مليون دولار ولكنها سجلت خسارة تشغيلية قدرها 3.99 مليار دولار.
وقالت الشركة إن إجمالي النفقات لعام 2023 سيتراوح بين 86 مليار دولار إلى 90 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم تكاليف إعادة الهيكلة التي تتراوح بين 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.
كان محللون قد توقعوا أن تسجل وحدة تكنولوجيا الميتافيرس Reality Laba التابعة لشركة Meta خسائر تشغيلية في الربع الأول بنحو 3.95 مليار دولار.
ومنذ بداية عام 2023 حتى الآن، قفز سهم ميتا بنسبة 72% بعد فقدان الشركة لثلثي قيمتها السوقية في عام 2022.