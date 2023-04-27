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تكنولوجيا: أمازون تبدأ فى تسريح موظفين من قسم الموارد البشرية والحوسبة السحابية

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القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أمازون تسريح بعض الموظفين في أقسام الحوسبة ‏السحابية والموارد البشرية، وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة ‏Amazon Web Services، آدم سيليبسكي، ‏ورئيس الموارد البشرية ‏Beth Galetti‏ إخطار إلى الموظفين لإبلاغهم ‏بالتخفيضات في الوظائف حسبما نقلت CNBC.

 

وكتب سيليبسكي في المذكرة "إنه يوم صعب على مستوى مؤسستنا".‏

 

وتعد موجة تسريح العمال الجديدة جزءاً من التخفيضات المعلن عنها سابقًا والتي ‏من المتوقع أن تؤثر على 9000 موظف. ‏

 

وفي الأسبوع الماضي، قامت ‏Amazon‏ بتسريح بعض الموظفين في وحدتها ‏الإعلانية، وتخلت عن الموظفين في أقسام ألعاب الفيديو ووحدات البث المباشر ‏على ‏Twitch‏ في الأسابيع الأخيرة.‏

 

وأنهت الشركة جولة منفصلة من التخفيضات في وقت سابق من هذا العام أثرت ‏على ما يقرب من 18000 موظف إلى جانب التخفيضات التي حدثت هذا الشهر، ‏وهو ما يمثل أكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخ ‏Amazon‏ البالغ 29 عامًا.‏

 

وتستهدف إدارة آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة ‏Amazon‏ لخفض التكاليف ‏بشكل كبير بسبب توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي وتباطؤ النمو في أعمال التجزئة ‏الأساسية الخاصة بها، كما جمدت الشركة وتيرة التوظيف في قوتها العاملة، وألغت ‏بعض المشاريع التجريبية وأبطأت بعض التوسعات.‏

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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