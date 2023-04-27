شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تبدأ فى تسريح موظفين من قسم الموارد البشرية والحوسبة السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أمازون تسريح بعض الموظفين في أقسام الحوسبة ‏السحابية والموارد البشرية، وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة ‏Amazon Web Services، آدم سيليبسكي، ‏ورئيس الموارد البشرية ‏Beth Galetti‏ إخطار إلى الموظفين لإبلاغهم ‏بالتخفيضات في الوظائف حسبما نقلت CNBC.

وكتب سيليبسكي في المذكرة "إنه يوم صعب على مستوى مؤسستنا".‏

وتعد موجة تسريح العمال الجديدة جزءاً من التخفيضات المعلن عنها سابقًا والتي ‏من المتوقع أن تؤثر على 9000 موظف. ‏

وفي الأسبوع الماضي، قامت ‏Amazon‏ بتسريح بعض الموظفين في وحدتها ‏الإعلانية، وتخلت عن الموظفين في أقسام ألعاب الفيديو ووحدات البث المباشر ‏على ‏Twitch‏ في الأسابيع الأخيرة.‏

وأنهت الشركة جولة منفصلة من التخفيضات في وقت سابق من هذا العام أثرت ‏على ما يقرب من 18000 موظف إلى جانب التخفيضات التي حدثت هذا الشهر، ‏وهو ما يمثل أكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخ ‏Amazon‏ البالغ 29 عامًا.‏

وتستهدف إدارة آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة ‏Amazon‏ لخفض التكاليف ‏بشكل كبير بسبب توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي وتباطؤ النمو في أعمال التجزئة ‏الأساسية الخاصة بها، كما جمدت الشركة وتيرة التوظيف في قوتها العاملة، وألغت ‏بعض المشاريع التجريبية وأبطأت بعض التوسعات.‏