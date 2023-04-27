تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo 8 Pro يظهر على قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال أن شركة iQOO تعمل على هاتف ذكي جديد من مجموعة Neo 8. ومن المحتمل أن تتضمن المجموعة إصدارًا قياسيًا ومحترفًا.

وفي الآونة الأخيرة، ظهر هاتف Neo 8 Pro برقم الطراز V2302A على قاعدة بيانات AnTuTu. والآن، تم رصد نفس الجهاز على قاعدة بيانات Geekbench.

ووفقًا لقائمة البيانات، يحتوي iQOO Neo 8 على لوحة رئيسية تحمل الاسم الرمزي k6985v1_64 وتتألف من أربعة نوى بتردد 2 جيجاهرتز، وثلاثة أنوية بتردد 3 جيجاهرتز، ونواة أساسية واحدة بتردد 3.35 جيجاهرتز.

وعلى ما يبدو، يتوافق إعداد المعالج والاسم الرمزي مع معالج Dimensity 9200+من MediaTek. وتشير القائمة أيضًا إلى وجود وحدة معالجة رسومات Mali G715 Immortalis MC11 المدمجة وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت.

سيعمل الجهاز بنظام Android 13. وتتماشى المعلومات المذكورة أعلاه مع قائمة معايير AnTuTu للهاتف الذكي. علاوةً على ذلك، كشفت قائمة AnTuTu أيضًا عن سعة تخزين تبلغ 512 جيجابايت.

وفي نتائج اختبار Geekbench أحادي النواة ومتعدد النواة، سجل الهاتف 2034 و 5245 نقطة.

من المتوقع إطلاق مجموعة iQOO Neo 8 في الصين الشهر المقبل. نتوقع معرفة المزيد من التفاصيل حول الهواتف الذكية في الأيام المقبلة.

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