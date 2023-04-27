شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يلغى العلامة الزرقاء Blue المجانية لحسابات بعض المشاهير والموتى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال تويتر الأسبوع الماضي أخيرًا علامات الاختيار من جميع الحسابات التي تم التحقق منها من خلال النظام السابق الذى قام فيه بوضع علامة زرقاء على بعض الحسابات مجانا دون دفع اشتراك، حيث أضاف Twitter ومالكه Elon Musk علامات اختيار زرقاء إلى حسابات معينة مثل تلك التي تخص المشاهير (بما في ذلك بعض الأشخاص المتوفين) أو التي لديها أكثر من مليون مستخدم، وفقا لتقرير engadget.

وقال من أمثال المشاهير جاء Lil Nas X وBette Midler و Stephen King والذين لم يدفعوا مقابل Blue على الرغم من وجود علامة اختيار لديهم، و ظهرت الأيقونة في حسابات العديد من المشاهير القتلى أيضًا واقترح ماسك أنه كان يتصيد بعض المستخدمين من خلال إعادة علامة الاختيار إلى حساباتهم.

ومع ذلك، اقترح بعض المستخدمين أنه من خلال القيام بذلك، ربما انتهك Twitter و Musk قانون لانهام، وهو قانون فيدرالي أمريكي يحظر المصادقة الكاذبة ويمكن القول أنه من خلال وجود علامة اختيار على حسابهم دون دفع ثمن Blue ، قد يبدو ضمنيًا أن المستخدمين يؤيدونها.

وقد يكون تقديم توجيهات واضحة للمستخدمين الذين لم يرغبوا أبدًا في استخدام Blue في المقام الأول حول كيفية إلغاء اشتراكهم بمثابة راحة صغيرة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين وجدوا أنفسهم في الجانب الخطأ من اتجاه #BlockTheBlue.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يُفترض أن تتم إزالة علامة الاختيار من المشاهير المتوفين مثل نورم ماكدونالد وتشادويك بوسمان وكوبي براينت، ما لم تتحقق عائلاتهم من إعدادات حساباتهم على تويتر بشكل منتظم.