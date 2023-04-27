تكنولوجيا: مراجعة سماعة الرأس اللاسلكية Razer BlackShark V2 Pro للعام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتفوق سماعة الألعاب اللاسلكية Razer BlackShark V2 Pro للعام 2023 على الكثير من الإصدارات المنافسة في الأسواق، حيث انطلق هذا الإصدار بمجموعة من أفضل المميزات لدعم المستخدمين، وفي السطور القادمة نستعرض تفاصيل مميزات وعيوب هذا الإصدار من سماعات الرأس اللاسلكية.

قدمت Razer للأسواق منذ بضعة أشهر سماعة BlackShark V2، وهي واحدة من أفضل سماعات الرأس المخصصة للألعاب هذا العام، كما أنها الأفضل بمستوى تسعير 99 دولار، وتقدم الشركة سماعة BlackShark V2 Pro بنفس تصميم الإصدار السابق، كما تدعم الإتصال اللاسلكي بمنصات الألعاب وأجهزة الحاسب.

تصميم سماعة Razer BlackShark V2 Pro

تأتي سماعة Razer BlackShark V2 Pro بتصميم مستوحى من إصدار الشركة السابق BlackShark V2، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم من البلاستيك، مع إطارات سلكية في المفصل، وأيضاً تصميم مبطن لوسائد الأذن وطوق الرأس، لذا تتميز بشكل عام بتصميم أنيق على غرار Razer BlackShark V2.

أيضاً لا تتضمن سماعة BlackShark V2 Pro إضاءة LED، أو تصميم ضخم في زوايا السماعة، ويأتي شعار Razer في الجزء الخلفي من السماعة بتصميم لامع باللون الأسود.

كما تتميز سماعة BlackShark V2 Pro بتصميم خفيف بتجربة مريحة للمستخدم في تشغيل الألعاب لعدة ساعات وأعلى جودة في التصنيع.

أيضاً يدعم تصميم وسائد الأذن المستخدم بتصميم يقدم الراحة بشكل أفضل، حيث تتضمن فوم بتصميم جلدي أسفل نسيج شبكي، وهو تصميم يقدم تجربة أفضل في منع إرتفاع حرارة السماعة على الأذن أثناء تشغيل الألعاب لفترات طويلة، كما يتميز المفصل السلكي في الإطار بتصميم متسع.

وتتميز السماعة بزر مخصص لكتم الصوتيات عن الميكروفون، وزر للتشغيل، كما تتضمن مقبض جانبي بارز للصوتيات بتصميم يحاكي BlackShark V2.

كما تدعم سماعة BlackShark V2 Pro اللاسلكية المخصصة للألعاب الإتصال بأجهزة الحاسب، ومنصات الألعاب عبر دونجل USB RF بسرعة 2.4 جيجاهرتز لدعم إتصال لاسلكي سريع دون أي تأخير.

وتضم السماعة منفذ microUSB للشحن على عكس الإصدارات المنافسة الأخيرة من سماعات الرأس اللاسلكية التي تضم منفذ USB C.

أيضاً تدعم سماعة BlackShark V2 Pro الضبط السلس لمفصل السماعة الذي يوفر نطاق جيد للتعديل، لذا يدعم هذا التصميم المستخدمين على إختلاف شكل الرأس.

من جانب أخر يأتي زر الطاقة وزر كتم صوت الميكروفون بنفس الشكل تقريباً، إلا أن أحدهما يأتي بتصميم مرتفع يمكن تميزه باللمس.

وعلى غرار الإصدار السابق تتوافق سماعة BlackShark V2 Pro مع تطبيق Razer Synapse 3، الذي يدعم صوت THX متعدد الإتجاهات إفتراضياً، مع إعدادات EQ للميكروفون والسماعة من بين إختيارات أخرى في إعدادات التطبيق.

البطارية

تدعم Razer سماعة الرأس اللاسلكية BlackShark V2 Pro بعمر شحن يصل إلى 70 ساعة، ولقد أكدت التجربة العملية بالفعل على دعم السماعة لعمر التشغيل، مع دعم إخراج الصوتيات بمستوى ثابت بقدرة 75 ديسيبل.

أيضاً مع صوتيات بآداء أكثر هدوء يمكن للسماعة اللاسلكية أن تقدم آداء أفضل، كما يقدم تطبيق Synapse نمط مخصص للنوم الذي يعمل على إغلاق السماعة اللاسلكية بشكل تلقائي في حالة عدم التنشيط.

الصوتيات

تتمتع سماعة Razer BlackShark V2 Pro بتجربة صوتية دقيقة وغامرة على غرار الإصدار السابق، بشكل خاص في المستوى المتوسط للصوتيات، مع bass مميز بإستجابة بمعدل 200Hz.

وفي الموسيقى تقدم السماعة تركيز إضافي منخفض مع أصوات الجهير القوية، مع صوتيات واضحة ومرتفعة للنغمات.

أيضاً عند إقتران السماعة بأجهزة الحاسب يتوفر للمستخدم إختيار صوتيات THX Spatial، الذي يقدم صوتيات متعددة الإتجهات محيطية، وهي ميزة جيدة مع تشغيل الألعاب.

كما تعمل السماعة على إبراز الموسيقى التصويرية في الألعاب بمؤثرات واضحة ودقيقة، حيث تبدو أصوات الإنفجارات والطلقات مرتفعة جداً، لذا فإن التركيز على الأصوات في المؤثرات الصوتية لا يؤثر على الأصوات الأخرى.

تقنية عزل الضوضاء في السماعة

تدعم Razer سماعة BlackShark V2 Pro بملف تعريفي يحاكي BlackShark V2 تقريباً، لذا لا تأتي تقدم السماعة آداء جيد في عزل الضوضاء.

وتأتي سماعة Razer BlackShark V2 Pro بتصميم أكثر مرونة في المفصل مقارنة بالإصدار السابق، لذا فإن وسائد الأذن لا تضغط بنسبة كبيرة على الأذن، وبالتالي لن تقدم الوسائد عزل جيد عن الأصوات الخارجية.

أيضاً تتميز مفاصل السماعة بتصميم أكثر إتساعاً في بعض الأحيان، مما يخلق مساحة فاصلة بين وسائد الأذن والمستخدم، ويؤدي في النهاية إلى عزل ردئ للأصوات الخارجية.

آداء الميكروفون

يعد الميكروفون من أبرز التحسينات المقدمة في سماعة BlackShark V2 Pro، فعلى عكس الميكروفون في BlackShark V2 الذي جاء بآداء جيد في الأصوات العميقة بشكل خاص، فإن سماعة BlackShark V2 Pro تقدم آداء ممتاز.

أيضاً يدعم الميكروفون إخراج صوتيات دقيقة، إلا أن السماعة تقدم عدم التركيز في bass بنسبة ضئيلة، كما تقدم Razer إختيارات للميكروفون تشمل إعدادات مسبقة في EQ، وأدوات منزلقة لتحديد حجم الصوتيات ونسبة الوضوح، مع خفض تكيفي للضوضاء المحيطة.

هل تحتاج لشراء سماعة Razer BlackShark V2 Pro؟

تعد سماعة Razer BlackShark V2 Pro من أفضل الإختيارات المنافسة في الأسواق بين السماعات اللاسلكية المخصصة للألعاب، والتي يصل سعرها الآن إلى 132 دولار.

وتضم سماعة BlackShark V2 Pro ميكروفون جديد لأعلى جودة في المكالمات الصوتية، أيضاً تأتي السماعة بعمر ممتاز للبطارية.

أيضاً لا يقدم التصميم المتسع لمفصل السماعة الدعم الجيد لعزل الضوضاء، لذا لا تعد الإختيار الأمثل لعزل الضوضاء.

0.00 تعد سماعة BlackShark V2 Pro واحدة من أفضل الإختيارات المتاحة في الأسواق من سماعات الرأس اللاسلكية المخصصة للألعاب، إلا أنها لا تقدم أفضل آداء في عزل الأصوات. 8.5/10 الإيجابيات تصميم لاسلكي

تصميم يدعم راحة المستخدم

تحسينات كبيرة في الميكروفون

تجربة صوتية مميزة

عمر أطول للبطارية السلبيات آداء ضعيف في عزل الأصوات

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