تكنولوجيا: تطبيق ابل iMessages يتوفر الآن على منصة Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت مؤخراً عن خططها لدعم تطبيق iMessages على منصة Windows 11 قريباً عبر تطبيق Phone Link.

يتوسع تطبيق iMessage خلال الفترة القادمة ليشمل تطبيق ويندوز،حيث تدعم عملاق البرمجيات مستخدمي منصة Windows 11 بتطبيق iMessage على أن يتوفر الدعم قريباً من خلال تحديث جديد يدعم المستخدمين في إرسال الرسائل عبر هاتف الأيفون دون الحاجة لإستخدام الهاتف بشكل فعلي.

ومن المقرر أن يتم تنشيط التطبيق على منصة Windows 11 عبر تطبيق Phone Link الذي يتيح مزامنة أجهزة iOS عبر البلوتوث مع أجهزة ويندوز.

وتقدم مايكروسوفت هذه الميزة بالفعل على منصة وأجهزة الأندوريد، إلا أنها ستكون محدودة لمستخدمي هواتف الأيفون، حيث سيتاح للمستخدمين إرسال وإستقبال الرسائل، وإدارة الإشعارات، ودعم إجراء المكالمات الهاتفية فقط.

وتعد هذه المهام محدودة مقارنة بالمميزات المتوفرة عبر تطبيق Phone Link لمستخدمي أجهزة الأندوريد، فعلى سبيل المثال تحظى هواتف Galaxy S من سامسونج بميزة بث تطبيقات الأندوريد على أجهزة الحاسب.

أيضاً من المقرر أن تستمر شركة مايكروسوفت في العمل على تطوير الميزة في الوقت الراهن إلى أن يتم دعم المستخدمين بمزامنة أجهزة iOS على منصة ويندوز في شهر مايو.

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