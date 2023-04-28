تكنولوجيا: TCL تكشف عن R1000 8K وهي أول شاشة ألعاب منحنية بحجم 57.1 إنش ومعدل تحديث 240Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL خلال فعاليات AWE 2023 اليوم عن شاشة الألعاب R1000 8K التي تتميز بشاشة 4K مزدوجة منحنية بحجم 57.1 إنش، ومعدل تحديث 240Hz.

انطلقت فعاليات AWE 2023 في شنغهاي في الصين اليوم، ولقد قدمت TCL خلال الحدث شاشة الألعاب المنحنية R1000 بحجم 57.1 إنش، والتي تتضمن أفضل تقنيات الشركة.

وتتميز شاشة R1000 بإطار من الألومنيوم، كما طورت الشاشة بتقنية الشركة HVA، مع خوارزمية للذكاء الإصطناعي طورت بالتعاون مع VD.

وتتميز الشاشة بدقة عرض 7840 في 2160 بيكسل أو بجودة عرض DUHD أي شاشة 4K مزدوجة، وتدعم الشاشة معدل تحديث 240 Hz.

كما تدعم الشاشة إستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية، لتجربة ألعاب إنسيابية وسلسة في الإطارات، كما تتوافق الشاشة مع تقنيات FreeSync وG-Sync وتدعم تقنية SAGLR بنسبة 42%، مع نسبة منخفضة في الإنعكاس.

أيضاً تأتي الشاشة بمعايير حماية العين، كما تتميز بتصميم نحيف للإطار في الجزء العلوي والجانبين بسماكة 13.4مم.

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