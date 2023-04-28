شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابانيون يطورون منظارا داخليا لفحص الأوعية الدموية والأعصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر الباحثون اليابانيون منظارا طبيا أرق وأدق من بعض الإبر الوريدية، حيث سيكون من الممكن فحص الأوعية الدموية والأعصاب، أعلنت ذلك قناة NHK التلفزيونية اليابانية.

وحسب العلماء، فإن استخدام المنظار الداخلي بحجم 1.25 ملم سيقلل من الضغط على المرضى عند فحص مفاصل الركبة. بينما يتطلب ذلك مع التكنولوجيا المطبقة حاليا، تدخلا جراحيا تحت التخدير، فيما يمكن إدخال المنظار الذي طوره اليابانيون من خلال ثقب صغير جدا، وعلى سبيل المثال، من خلال إبرة قطارة.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال ماسايا ناكامورا، الأستاذ بكلية الطب في جامعة "كيو" اليابانية وأحد المشاركين في البحث: "إن المنظار رقيق جدا وجودة الصورة جيدة، لذا يمكنك رؤية المناطق التي لم تكن تتمكن من رؤيتها من قبل، مثل الأوعية الدموية والأعصاب. وأود استخدامه في أعضاء أخرى لجسم الإنسان وليس المفاصل فقط".

كما أنه من أجل تطوير المنظار الداخلي، استخدم العلماء خصائص ألياف بصرية خاصة تسمح بنقل الصورة عن طريق انكسار الضوء كما تنقلها العدسات، ويرى العلماء أنه يمكن تصنيع هذه المناظير من المواد البلاستيكية، لذا ستكون رخيصة التصنيع وآمنة للمرضى.