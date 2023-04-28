بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. طريقة ضبط ساعة هاتفك يدويا

الشارقة - اميمة ياسر - بدأ بشكل رسمي تطبيق التوقيت الصيفي، وتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، لتصبح الواحدة صباحًا بدلأ من الـ12 صباحًا.

ويجب إعادة ضبط جميع الساعات بما فيها ساعة الهاتف، على التوقيت الصيفي، وهناك بعض الهواتف الذكية تدعم خاصة العمل بالتوقيت الصيفي، وهو اختيار ضمن الإعدادات، يمكن ضبطه، ليقدم الهاتف الساعة تلقائيًا لمدة 60 دقيقة.

ويجب الذهاب للإعدادات، واختيار التوقيت الصيفي، وإذا كنت ألغيت هذه الخاصية من قبل، عليك ضبط الساعة يدويًا بالتوقيت الصيفي، بالذهاب إلى الإعدادات ومن ثم الوقت والتاريخ، وتقديم الساعة 60 دقيقة.

وفقا لما ذكره موقع "The Sun"فإن معظم الأجهزة الرقمية ستقوم تلقائيًا بتحديث الوقت الذي تتغير فيه الساعات، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة التليفزيون والراديو.

ويجب أن ينطبق إلى حد كبير على أي إصدار حديث، سواء كان Apple أو Android أو أي طراز آخر، ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن منبهك في الساعة 7 صباحًا سينطلق في الساعة 7 صباحًا، فقد يكون من الحكمة التحقق من إعدادات هاتفك.

يمكنك تأكيد ما إذا كان لديك خيارات "التاريخ والوقت" على "ضبط تلقائي"، حتى إذا كان هاتفك مغلقًا وقت التغيير، فيجب تحديثه بمجرد تشغيله، وإذا كان لديك هاتف ذو إصدار قديم، فقد تحتاج إلى تحديث الوقت يدويًا من إعدادات الوقت.

طبقًا لقرار مجلس الوزراء، يبدأ موعد تغيير الساعة في مصر، اعتبارًا من اليوم الجمعة في تمام 12 صباحًا وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة»، وجاء تقديم الساعة في مصر في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.