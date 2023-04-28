شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حيل جديدة للحصول على لقطة شاشة بهاتف آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي كل آيفون على خدعة لقطة شاشة ذكية يمكن تفويتها بسهولة - ولكنها مفيدة للغاية، عبر ميزة ذكية تتيح لك إضافة عدسة مكبرة على جزء من لقطة شاشة لتكبير المعلومات الأساسية.

وإذا كانت هناك تفاصيل إضافية لا تريد عرضها، يمكنك إخفاء بقية الصورة.

هذا يعني أن أي شخص يتلقى لقطة شاشة لـ آيفون منك يعرف بالضبط أين يبحث.





كيفية تكبير لقطة شاشة آيفون

ستحتاج أولاً إلى التقاط لقطة شاشة - ويفضل أن تكون لشيء يحتوي على الكثير من التفاصيل.

اضغط على الصورة المصغرة عندما تظهر، والتي تنقلك إلى شاشة التحرير.

اضغط على رمز زائد في الزاوية واختر المكبر من القائمة.

يتيح لك هذا وضع عدسة مكبرة على جزء من الصورة.

إذا قمت بالنقر فوق رمز علامة الجمع مرة أخرى، فستتمكن من اختيار التعتيم.

اضبط هذا على المستوى الأقصى لتغطية الخلفية، مع إبراز الجزء المكبر.

يمكنك أيضًا اختيار تلاشي أكثر لطفًا، إذا كنت تفضل ذلك.

بالطبع ليس هذا هو اختراق لقطة شاشة آيفون الوحيد الذي يستحق المعرفة.





حيل لقطة شاشة آيفون

تتيح لك آبل التقاط لقطات شاشة كاملة الصفحة لمواقع Safari.

ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة سفاري والتقاط لقطة شاشة.

ثم اضغط على الصورة المصغرة للدخول إلى المحرر، واختر صفحة كاملة أعلى الشاشة.

يمكنك حفظ لقطة الشاشة بالضغط على تم، ثم حفظها كملف PDF.

من الممكن أيضًا مشاركتها مباشرة مع شخص آخر في تطبيق آخر.

خدعة أخرى سهلة الاستخدام في لقطة شاشة آيفون هي Back Tap.

يتيح لك ذلك التقاط لقطات شاشة من خلال النقر على الجزء الخلفي من جهاز آيفون الخاص بك.

اذهب إلى Settings> Accessibility> Touch ثم ابحث عن Back Tap.

يمكنك ضبط لقطات الشاشة ليتم تشغيلها إذا قمت بنقرة مزدوجة أو ثلاثية.

إنها طريقة سهلة لالتقاط لقطات شاشة بسرعة، خاصة إذا كان يمكنك استخدام يد واحدة فقط.