شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز القبة السماوية فى موسكو يعاود افتتاح منصته الفلكية للزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز القبة السماوية الفلكى فى موسكو أن منصته الفلكية المخصصة لمراقبة الشمس والنجوم ستستأنف عملها مطلع مايو القادم.

وجاء فى بيان صادر عن المركز: "يستأنف مركز القبة السماوية فى موسكو العمل فى منصة Sky Park المجهزة بأدوات لمراقبة الشمس والنجوم، المنصة ستكون متاحة للزوار اعتبارا من 1 مايو، ولقد أغلقنا هذا الموقع فى فصل الشتاء كون المعدات الموجودة فيه غير مخصصة للاستخدام فى الأوقات الباردة، والقبة الدوارة في هذه المنصة تعمل فى الفترات الدافئة من العام، موسم مراقبة الشمس والنجوم سيفتتح هذا العام فى الأول من مايو، وفقا لتقرير RT.

وتوجد المنصة الفلكية على سطح متحف "Lunarium" التفاعلى فى مركز القبة السماوية فى موسكو، وتستقبل محبى مراقبة السماء والنجوم منذ العام 1947، وخلال تحديثها فى الفترة ما بين عام 1994 و2011 حصلت المنصة على العديد من الآلات والمعدات الجديدة وتوسعت قائمة المعروضات الموجودة فيها.

ومن بين الأشياء المميزة التى يمكن للزوار مشاهدتها فى هذه المنصة الساعات الشمسية القديمة، ونماذج للأرض والكواكب في المجموعة الشمسية والعديد من المعروضات التى تتعلق بعلم الفضاء والفلك، كما تضم منطقة المنصة برجين وتلسكوبات لمراقبة السماء.