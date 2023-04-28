شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: أكثر من مليار صورة أفاتار أنشأها مستخدمون على تطبيقات ميتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ميتا "Avatars" أكثر تعبيرًا وقابلية للتخصيص وتنوعًا في عام 2021 ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة الأم لـ فيس بوك بإدخال تغييرات على النسخة الرقمية للمستخدمين أو ما يعرف بـ "Avatar".

وفي أحدث التطورات، أعلنت شركة التواصل الاجتماعي أنها تقدم أشكالًا جديدة للجسم وشعرًا محسّنًا بالإضافة إلى نسيج الملابس الذي سيمكن المستخدمين من تخصيص Meta Avatars لتمثيل أنفسهم بمزيد من التفاصيل.

وقالت الشركة اليوم: "نعلن عن بعض التحسينات على Meta Avatars التي ستساعد في تجديد مظهرك في الوقت المناسب للربيع، نحن نضيف عددًا قليلاً من أشكال الجسم الرمزية الجديدة لمساعدتك على التعبير عن نفسك بشكل أفضل".





ما الجديد في Meta Avatars؟قالت ميتا إنها تجلب أشكالًا جديدة للجسم والملابس وقوام الشعر، كما دخلت الشركة في شراكة مع PUMA لتقديم سبعة من ملابس العلامة التجارية لتحسين مظهر Avatars، وستتوفر الملحقات اعتبارًا من 1 مايو، حيث قالت الشركة "نحن نضيف مزيدًا من التألق إلى عينيك ، ونقوم بتنظيف شعرك ببعض الحجم ونجعل الملابس تبدو أكثر واقعية وملمسًا. سترى هذه التغييرات عند استخدام صورتك الرمزية خارج الواقع الافتراضي".

و قال Meta إن خيارات شكل الجسم الجديدة تم إنشاؤها كنقطة انطلاق جيدة عندما أطلقنا هذا التكرار للأفاتار مرة أخرى في عام 2021، وسيكون المستخدمون قادرين على الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات شكل الجسم ، بما في ذلك اثنان منحنيات الجسم.

وجاء فيه أن "التعبير عن الذات والتمثيل أمران مهمان - وهذا ما يجعل صورتك الرمزية تبدو وكأنها أنت - وسنواصل إضافة المزيد من الخيارات بمرور الوقت ، والعمل نحو مستقبل يمكن فيه للجميع إنشاء صورة رمزية يحبونها".

كما جلبت Meta أيضًا إصلاحًا شاملاً في شعر الصورة الرمزية وملابسها وعينيها، وهناك تفاصيل إضافية وواقعية لكلٍ من الشعر والملابس، وقد قامت Meta أيضًا بتعديل نموذج الإضاءة لإضافة المزيد من اللمعان العاكس إلى عيون الصور الرمزية.

وعلى قناته بإنستجرام، قال الرئيس التنفيذي للشركة Mark Zuckerberg أنه تم إنشاء أكثر من مليار صورة رمزية عبر تطبيقات Meta ، والتي تشمل فيس بوك و Instagram و WhatsApp.