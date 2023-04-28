شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد البث المباشر لـ "سلطان النيادي" أول عربي يسير في الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اليوم، عبر حسابها الرسمي على يوتيوب فيديو مباشر، لخروج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء، حيث تبدأ عملية السير فى الفضاء فى تمام الساعة 4:15 مساء بتوقيت القاهرة.

وكتب النيادي على صفحته في موقع "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة، وأضاف: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة"

وأصبح النيادي بذلك أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، وسيؤدي النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من ناسا، عدداً من المهام الأساسية، ومن المتوقع أن تستمر مدة وجودهما خارج المحطة 6.5 ساعة تقريباً بغرض العمل على صيانة محطة الفضاء الدولية وتحديثها.