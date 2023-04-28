شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق المركبة الفضائية سبيس إكس يشعل حريقا فى حديقة بولاية تكساس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح أقوى صاروخ تم تطويره على الإطلاق الخميس 20 أبريل ، ولكن بعد دقائق قليلة من تطهير الوسادة في بوكا تشيكا بولاية تكساس سقطت مركبة ستارشيب التي يبلغ ارتفاعها 120 مترًا عن السيطرة وانفجرت في الجو.

وعلى الرغم من النهاية النارية ، وصفت شركة الرحلات الفضائية التجارية بقيادة Elon Musk مهمة الاختبار الأولى بأنها ناجحة ، مما أعطى الفريق الكثير من البيانات للعمل معها حتى يتمكن من تحسين تصميم الصاروخ قبل محاولة رحلة كاملة من شأنها أن ترى المرحلة العليا وصول المركبة إلى المدار لأول مرة، وفقا لتقرير digital trend.

وبعد فترة وجيزة من الانتهاء الدراماتيكي للمهمة ، أصبح من الواضح أن كمية كبيرة من الغبار والحطام من الإطلاق ، وكذلك الانفجار قد أمطرت على مساحة واسعة ، وكشف تقرير بلومبرج أن الضرر شمل 3.5- حريق فدان في متنزه بوكا تشيكا الحكومي الذي تم إخماده لاحقًا.

وقال قسم تكساس في خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إن الإطلاق دمر المنصة ، وأرسل الخرسانة والفولاذ وأجزاء أخرى إلى السماء قبل أن يسقط على الأرض.

وتشتمل التأثيرات الناجمة عن الإطلاق على العديد من القطع الخرسانية الكبيرة ، وألواح الفولاذ المقاوم للصدأ ، والمعادن ، وأشياء أخرى ألقيت على بعد آلاف الأقدام جنبًا إلى جنب مع سحابة عمودية من الخرسانة المسحوقة التي أدت إلى ترسب المواد على بعد 6.5 أميال شمال غرب موقع الوسادة ،"

وفقا لما قالت خدمة الحياة البرية في بيان اطلعت عليه هيوستن كرونيكل ، وأضافت أنه حتى الآن لم يتم العثور على حيوانات ميتة أو حيوانات برية أخرى في المناطق المتضررة.

وأبلغ سكان Port Isabel ، وهو مجتمع صغير على بعد حوالي 6 أميال من منشأة إطلاق SpaceX ، عن سقوط الغبار على المجتمع الصغير بعد الإطلاق ، وهي نتيجة لم يتوقعوها.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء مهمة Starship ، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها فتحت ما يسمى بـ "تحقيق حادث مؤسف" في الجهد الفاشل.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية : "حدث شذوذ أثناء الصعود وقبل فصل المرحلة مما أدى إلى فقدان السيارة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في الممتلكات العامة."

وأضافت أن العودة إلى رحلة المركبة الفضائية ، التي تتألف من المرحلة الأولى من المركبة الفضائية سوبر ثقيل والمرحلة العليا من المركبة الفضائية ، "تستند إلى تقرير إدارة الطيران الفيدرالي (FAA) أن أي نظام أو عملية أو إجراء متعلق بالحادث لا يؤثر على السلامة العامة. "، مضيفًا أن" هذه ممارسة معيارية لجميع التحقيقات في الحوادث الحادثة. "

ومع مطالبة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بإكمال تحقيقها بطريقة تسمح لشركة SpaceX برحلات جوية مستقبلية من بوكا تشيكا ، واضطرار شركة Musk إلى إعادة بناء منصة الإطلاق المدمرة ، ليس من الواضح متى ستشرع المركبة الفضائية في رحلتها التجريبية الثانية.

وناسا على سبيل المثال ستراقب التطورات بعناية ، لأنها تريد استخدام نسخة معدلة من المرحلة العليا لأول هبوط مأهول على سطح القمر منذ عام 1972، وتم تحديد المهمة حاليًا فى عام 2025 ، ولكن هذا التاريخ قد يتأخر.