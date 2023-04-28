شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يتعرض لخسائر مالية كبيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي انخفاضا كبيرا، وذلك بعد أن أعلنت الشركة الأم سناب أرقاما مخيبة للآمال خلال الربع الأول، وانخفضت الأسهم بنحو الخمس بعد أن أعلنت سناب عن انخفاض بنسبة 7% في الإيرادات لتصل إلى 988.6 مليون دولار، وكانت الشركة تشتهر بالنمو الهائل.

ووفقا لما ذكره موقع "البيان"، قالت سناب إن عدد مستخدمي تطبيق سناب شات النشطين يوميا ارتفع من 375 مليونا إلى 383 مليونا في غضون ثلاثة أشهر. وفي الوقت ذاته، تقلصت الخسائر الفصلية إلى 328.7 مليون دولار مقابل 359.6 مليون دولار في العام السابق.

وانخفض سعر سهم سناب بنسبة 19.5% في فترة ما بعد ساعات التداول.