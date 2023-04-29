شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستبدو أول نظارة واقع مختلط لأبل؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكشف شركة آبل خلال أقل من شهرين عن نظارة بتقنية الواقع المختلط يمكن أن تحل محل iPhone، ومن المتوقع أن يطلق عليها اسم "Reality Pro"، حيث ستنقل النظارة الإخطارات والرسائل والتوجيهات والمزيد من جهاز iPhone الخاص بك إلى أمام عينيك مباشرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بعد ما يقرب من ثمانى سنوات من التطوير، سيتم الكشف عنها فى مؤتمر المطورين السنوى لشركة Apple فى يونيو.

ولكن فى تسريبات، جاء إن ثمن النظارة يبلغ 3000 دولار، ويمكن أن تقتصر على الأثرياء فقط من مستخدمى أبل، بينما ألقت ديلى ميل نظرة فاحصة على المنتج وما إذا كان سيكون أحدث قصة نجاح لشركة أبل أو فشل كارثى.

متى سيتم إطلاق نظارة أبل؟

من المقرر أن يتم الكشف عن Reality Pro فى 5 يونيو، وهو اليوم الأول من المؤتمر السنوى للمطورين العالميين (WWDC).

ستكون بداية اعتبار الواقع المختلط فئة المنتجات الرئيسية التالية، وتقدم لمحة عن المستقبل حيث يتفاعل الناس مع العالم عبر النظارات وليس الشاشات التي تعمل باللمس.

يعتقد العديد من المديرين التنفيذيين في الشركة أن الجهاز سيكون له بداية بطيئة ولكن في النهاية ستتاح له الفرصة لاستبدال iPhone.

أكدت Apple مواعيد WWDC لكنها لم تذكر أي ذكر رسمي للنظارة في الإعلان، ومع ذلك، فإن Gurman أحد أشهر مسربي أخبار أبل، تأكد من أنه سيتم الكشف عنه في 5 يونيو، بعد أقل من ستة أسابيع، وسيتم طرحه في المتاجر في سبتمبر، في نفس الوقت تقريبًا مثل iPhone المقبل للشركة.

وأضاف أن الصورة الترويجية من Apple لـ WWDC هذا العام تتميز بخطوط ملونة منحنية، والتي تبدو "مشابهة للشكل المنحني لنظارة أبل المتجه لأعلى ''.

تعمل Apple أيضًا على زوج أنيق من نظارات الواقع المختلط يُحتمل أن يُطلق عليه اسم Apple Glass، والذي سيأتي في وقت لاحق.

ماذا ستفعل نظارة أبل؟

ستعمل سماعة الرأس على تراكب الصور الرقمية في محيط واقعي، وهى تقنية تُعرف بالواقع المعزز (AR)، لكنها ستكون أيضًا قادرة على الواقع الافتراضي (VR)، مما يعني أنها ستعرض عناصر افتراضية بالكامل بدون خلفية الحياة الحقيقية.

يضع الواقع المعزز صورًا تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر فوق واقع موجود، ولعل بوكيمون جو هو مثال مشهور، في حين أن الواقع الافتراضي هو افتراضي بالكامل، والواقع المختلط (MR) يجمع بين الاثنين.

سيتمكن مرتديها من السير في الشارع ورؤية واجهة أجهزتهم باستمرار في الواقع المعزز، دون الحاجة إلى إخراج iPhone من جيوبهم.

عندما يكون مرتديها ثابتًا، يمكن تحويل الجهاز إلى VR، وهو مثالي لممارسة الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو إجراء محادثات مع الصور الرمزية عبر الإنترنت.

كما أنه من المتوقع إطلاق Reality Pro مع نظام التشغيل الخاص به xrOS، والذى سيستضيف تطبيقات Apple المألوفة بما فى ذلك FaceTime والرسائل والخرائط.