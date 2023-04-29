شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على تدريب 100 ألف شابة فى مجال الأمن السيبرانى بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مايكروسوفت إنها بصدد إطلاق شراكات جديدة في إطار برنامج Ready4Cybersecurity في آسيا لمهارة واعتماد 100 ألف فتاة وشابة غير ممثلين تمثيلا كافيا التمثيل في مجال الأمن السيبراني بحلول عام 2025.

وبحسب موقع TOI الهندى، فهذه هي السنة الثانية من برنامج Ready4Cybersecurity ، وقالت الشركة إن الشراكات الجديدة ستعزز فرص العمل في مجال الأمن السيبراني ، وسد فجوة المواهب ، وبناء قوى عاملة متنوعة للأمن السيبراني.

وقالت الشركة "نحن ملتزمون بالعمل مع المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والحكومية والتجارية المحلية ، من خلال برامج مثل Ready4Cybersecurity ، لتطوير الشراكات والمبادرات لتحسين الوصول إلى مهارات الأمن السيبراني وتمكين المزيد من النساء والمجتمعات المحرومة من ممارسة مهنة في هذه الصناعة الحيوية.

وقال مانجو داسمانا ، مدير الأعمال الخيرية الإقليمية - آسيا :"تم تصميم برنامج Microsoft Ready4Cybersecurity ، والذي يعد جزءًا من مبادرة مهارات الأمن السيبراني العالمية ، خصيصًا لإنشاء مسارات بديلة لتمكين الشباب غير الممثلين الذين يرغبون في العمل في مجال الأمن السيبراني".

ووفقًا للشركة ، من المتوقع أن يتم شغل 3.5 مليون وظيفة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم في عام 2025 ، مع زيادة بنسبة 350 في المائة في الطلب على الأشخاص ذوي مهارات الأمن السيبراني على مدى ثماني سنوات، وبالنظر إلى أن النساء يشكلن 25 في المائة فقط من القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني على مستوى العالم ، فإن فرصة النساء للعمل في مجال الأمن السيبراني هائلة.

ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، قال عملاق التكنولوجيا إن Ready4Cybersecurity سيوفر الوصول إلى المهارات الأساسية والمتوسطة في مجال الأمن السيبراني المعترف بها في الصناعة والشهادات للسكان المستبعدين تقليديًا لمساعدتهم على التأهل لأدوار مفتوحة - مع 75 في المائة من الأفراد المدربين ليكونوا نساء .