شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. نصائح لحماية كلمات المرور الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد حماية كلمات المرور الخاصة بك وتبعد الهاكرز عن استغلالك بأى شكل من الأشكال فهناك بعض القواعد الثابتة مثل عدم الضغط على رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وإعداد المصادقة الثنائية (2FA) على حساباتك، وعدم استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة، ولا تشارك كلمة مرورك مع أي شخص.

ووفقا لكا ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توجد بعض النصائح المهمة التي يجب إتباعها لتحمى كلمة المرور "الباسورد":

1. كن على علم بجميع الحسابات التي في حوزتك

يوصي الخبراء بحذف الحسابات غير المستخدمة ومعرفة العدد الدقيق للحسابات النشطة، وبهذه الطريقة، يمكنك منع الثغرات في إدارة كلمة المرور الخاصة بك.

2. اصنع كلمات مرور طويلة وفريدة من نوعها ولا تعيد استخدامها أبدًا

أنشأ مجموعات معقدة من الأرقام والأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة والرموز، حيث إنها تجعل كلمات المرور أقوى.

ولا تعد إعادة استخدامها، لأنه إذا تم اختراق أحد الحسابات، فإن الحسابات الأخرى تكون في خطر.

3. استخدم مدير كلمات المرور

يعمل هذا الحل التكنولوجي على تشفير كلمات المرور المخزنة في الخزنة بالكامل ويسمح بمشاركة آمنة.

تحدث العديد من حوادث الأمن السيبراني بسبب أخطاء بشرية بسيطة، ويترك الأشخاص كلمات المرور الخاصة بهم متاحة للآخرين بشكل مفتوح ويخزنونها في Excel أو غيره من التطبيقات غير المشفرة.

4. لا تشارك الكثير عنك بوسائل التواصل الاجتماعي

غالبًا ما تكون الحسابات عبر الإنترنت وراء حاجز وصول يطرح أسئلة تتعلق بالتفاصيل الشخصية العشوائية مثل "اسم أول حيوان أليف".

اكتسبت هذه الحقائق العشوائية قيمة جديدة للمجرمين في عصر محاولات الاحتيال والتصيد عبر الإنترنت.

إذا تمكن الماسح الضوئي من جمع أدلة كافية من صفحة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، على سبيل المثال، فقد يتمكن من تخمين الإجابة على مثل هذا السؤال أو حتى كلمة المرور الخاصة بك.