شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف شكل أزرار هاتف أيفون 15 برو المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من الشائعات التى تشير إلى أن طرازات أيفون 'Pro' ستتخلي عن زر الإجراءات وأزرار الصوت، ومع ذلك ، يبدو أن طرازات iPhone 15 Pro ستأتي مع زر Action ، بينما سيتم التخلص من زر مستوى الصوت ذو المفتاح الصلب هذا العام لزر الصوت التقليدي المكون من قطعتين.

حيث كشف تسريب جديد من 9to5Mac أن جهاز iPhone 15 Pro سيضم زر Action بدلاً من مفتاح كتم الصوت، ويظهر أن زر Action على iPhone 15 Pro له نفس لون الهيكل ، بدلاً من الشائعات أن يكون لونه برتقالي اللون ، مثل الزر الموجود على Apple Watch Urtla.

ووفقًا للشائعات ، سيعمل مثل زر Action الخاص بـ Apple Watch Urtla ، لذا فإن الفكرة هي أنه يمكن برمجته للقيام بمهام مختلفة، وسيبقى زر الإجراء الجديد حصريًا لطرازات Pro - iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، فيما ستلتزم طرازات iPhone 15 و iPhone 15 Plus - بمفتاح كتم الصوت القديم.

وفي الوقت نفسه ، تم ازالة زر مستوى الصوت في الحالة الصلبة ، والذي كان سيتم تشغيله بواسطة محرك Haptic ثانٍ، بسبب التعقيدات التقنية، والآن ، تُظهر العروض الجديدة iPhone 15 Pro مع أزرار الصوت الميكانيكية التقليدية ، مع قطع مختلفة لأعلى ولأسفل.

في العروض السابقة ، تم عرض وحدات كاميرا بارزة كبيرة في iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، ومع ذلك ، يشير العرض الجديد إلى أن الكاميرا قد لا تبرز بالقدر الذي كان متوقعًا من قبل، على الرغم من أن iPhone 15 Pro Max سيحتوي على وحدة كاميرا بارزة قليلاً من iPhone 15 Pro.